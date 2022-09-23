松林部落堪稱是友善環境、永續產業的典範，發展出多元的農特產，並推出生態旅遊。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林管處與集集特生中心舉辦「里山夥伴關係網絡交流活動」，邀請北、中、南、東部的共50名里山實務工作者參訪南投縣仁愛鄉松林部落，了解當地居民與自然共存並發展林下經濟，如椴木香菇、種苧麻復興傳統編織工藝等，參與學員讚嘆：「松林部落堪稱是友善環境、永續產業的典範。」

南投林管處指出，「里山」一詞源自日文，意指友善環境的複合式的農村生態系。里山實務工作者為了實現人類與自然和諧共生的理想，讓開發與保育之間取得平衡，推廣生態旅遊，或創造當地對生物多樣性友善之產品。

松林社區織女何珍襄創立「里山織色纖維工坊何」，她為了傳承並復興泛泰雅的傳統織布工藝，透過社區林業計畫復育苧麻，利用天然植物、礦物等染色，而梭織的作品連結祖先、文化及生活。

另有民眾在果園或林下養雞，作為天然的除草機，雞糞還可當肥料，從雛雞到成雞需要4個月，有一年奧萬大的楓葉不紅，卻讓「楓紅雞」意外爆紅，成了林下經濟的主力產品。

南投林管處長李政賢表示，林務局推動社區林業，以社區為本，發展出生物多樣性農特產，與近年國際上推行的里山倡議不謀而合，未來將推動國土綠網，幫實踐友善環境的工作者推出跨域平台，讓社區經濟與生態永續能兼顧。