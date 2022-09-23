張瑞竹繼完成桌遊版的《永夜奧佩拉》後，聽從友人建議，將該故事加入近年流行的有聲書行列；在圈內有好人緣的她，找來許久未露面的前中國小姐胡翡翠，以及米凱莉、陳俊生、黃志瑋、陳維涵、王蘭等好友助陣。

張瑞竹個性獨立自主，向來怕麻煩朋友，這次為了有聲書的明星陣容，決定鼓起勇氣打電話給曾經合作的演員好友，像是陳俊生非常夠義氣，專程從屏東北上配音，在有聲書裡擔任王子角色，也請王蘭擔任「雷娜婆婆」，王蘭則推薦黃志瑋，錄音過程其實一波多折，張瑞竹說，幸好完成這項「不可能的任務」。

張瑞竹有許多繪畫作品。（翰森娛樂提供）

近來忙著學唱黃梅調的胡翡翠，當初與張瑞竹因繪畫結為好友，她這次受邀，二話不說即答應，「很早就知道瑞竹創作的小說內容會製作成可愛的圖畫繪本，再以此故事主軸做成桌遊，可說是把這小說發揮到極致。」她分享正式錄音那天有點小緊張，「因為是第一次幕後配音，還好當下有得到專業錄音師的肯定。」

胡翡翠回憶，「因為看過繪本，也和瑞竹玩過桌遊，因此很快就進入狀態，以最自然的方式呈現」，後來錄音現場氣氛愉悅，歡笑聲不斷。張瑞竹說，《永夜奧佩拉》是一本看了心情會好起來的書，心念的改變很重要，她鼓勵大家：「不需要為過去後悔，只要願意為自己負責任，世界就會因此而改變。」

《永夜奧佩拉》書中解構人世間的愛情，顛覆王子公主夢，張瑞竹認為，人若覺得戀愛不順利，可能看了太多的白雪公主、睡美人等一見鍾情的故事有關，「其實真正美好的愛情，除了2人要有持續創造與成長的事物之外，彼此的情緒度和擁有共同目標也很重要。」

胡翡翠（左）和張瑞竹拿著可愛的「猴子布納納」布偶。（翰森娛樂提供）

張瑞竹分享，「白雪公主給了我們夢想，《永夜奧佩拉》則是給了能讓愛情美夢成真的技術。」她甚至將書中角色「猴子布納納」的造型做成可愛的布偶，友人將布偶拿到學校分送給小朋友，沒想到立刻被搶購一空，她希望企業與慈善團體有機會能一起聯名合作推廣，讓世界充滿更多歡樂。