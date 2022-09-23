央行22日決議今年第三次調升官方利率，政策利率上升至1.625％，瑞銀集團認為，這次升息符合研究團隊的預期，而且明年台灣經濟年增率估測應會到3.0％，CPI通膨率則大幅下降到1.4％，今年第三季一度接近4％，可以算是到頂，看來明年CPI佰下滑很快。

瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎指出，現在起到明年，台灣經濟面臨的較大風險是外部情勢不確定性，可能持續居高不下，因此需要在內部推動消費復甦，彈性搭配投資趨勢，為台灣經濟增長帶來穩定作用。

中央銀行22日將今年台灣經濟年增預測，從先前預期的3.75％下調至 3.51％，瑞銀團隊認為，新估值更接近瑞銀預估的3.3％；CBC同時把今年CPI通膨預測從6月的2.83％估測，下修至2.95％，更符合瑞銀預測的2.9％。

此外，央行估測2023年台灣經濟增長將放緩至2.90％，CPI通膨率將下降至1.88％，鄧維慎據此認為，在考量現在到明年的外部不確定性可能繼續升高，因此預計今年12月，央行第四季理監事聯席會議，將再次調升利息12.5個基點，即半碼的空間，隨後將因通膨壓力放緩，其他許多貿易對手國進入經濟軟著陸，會限制央行再度升息的步伐。