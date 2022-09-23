疫情相關管制逐一鬆綁，百貨業迎來復甦契機，進入周年慶旺季成為消費市場風向球，各業者也積極推出促銷方案，新光三越桃園站前店15周年慶將於10月6日開跑，看好宅經濟發燒、社交生活回歸正常，今年周年慶檔期看好預估成長。

新光三越桃園站前店指出，去年因疫情造成業績衰退，自7月底起，由於社交生活漸回歸正常，餐飲業績明顯提升，此外，運動品牌、化妝品也都有所成長，由於疫情改變生活型態，包括戶外休閒、女性彩妝類格外看好，同時也因應消費趨勢，進行櫃位調整，包括桃園獨家的添好運預計11月開幕，商圈內獨家的國民外套品牌Oneboy日前開幕，同時也引進香氛、天然保養類等新櫃。

今年新光三越桃園站前店周年慶，推出會員點數skm points「滿仟元贈仟點」擴大回饋規模，可以扣點兌換新光三越聯手義大利國寶級設計品牌Pininfarina推出的亞洲獨家義式精品廚具、日本BALMUDA美學家電等。扣100點還能抽百萬賓士GLA 、iPhone14等，放大點數價值。

新光三越持續提倡ESG永續環保，今年以「循環使用、友善地球」兩大訴求，呼應國人熱愛休閒、露營趨勢，邀請台灣新銳設計師田修銓設計，總計使用超過8萬支回收寶特瓶製成寶特紗，製作出輕便露營椅、摺疊購物袋、運動毛巾、可拆保冰袋等共九款綠色卡友禮，首二日針對SKM PAY限定消費滿100,000元有明星話題家電滿額贈，10月6日贈「Honeywell抗敏空氣清淨機」、10月7日贈「松井27公升電子式冰箱」。