中市小美父女控告某公司陳姓董座，去年3月間在聚餐敬酒時，以台語大聲問小美：「我可以『騎』妳嗎？」；再轉問小美父親：「我可以『騎』你女兒嗎？」，父女認為遭性暗示侮辱。陳辯稱，他說的是「欹」而非「騎」，是「欺負」、「佔便宜」之意，但6人作證聽到是「騎」，法官依公然侮辱罪判拘役50日，得易科罰金，可上訴。

父女指控，友人去年3月間晚間在中市1家餐廳宴客聚會，包廂內圓桌有10多人在場，小美因遲到向鄰座陳董敬酒說：「我乾杯，你隨意」；豈料，陳董以台語大聲回問：「我可以『騎』妳嗎？」，再轉向身旁的小美父親問：「我可以『騎』你女兒嗎？」，語畢全場震驚靜默。事後，父女訴請檢方偵辦。

小美說，她驚嚇錯愕，覺得嚴重被羞辱，很想趕快離開，同桌友人持續安撫她，陳董沒有任何解釋；小美父親則說，他氣到臉漲紅，但只能把場面撐住。

陳董否認侮辱，在檢方偵辦及法院審理時供稱，他講「騎」，意指「欺負」、「佔便宜」，想表達男性讓女性乾杯，是「欺負女性」的行為，但他後來改口辯稱，案發時說的是「欹」，而非「騎」。

包括小美父女有6名在場人士作證，確定聽到陳董說的是「騎」，當場有輕蔑、性暗示的感覺，在場的人很震驚，小美父女神情有被羞辱的感覺。另3人曾聽過陳董事後改口說法，認為案發時講的是「欹」，但法官認定很有可能是受事後資訊影響。

法官認定，陳以台語說：「我可以『騎』妳嗎？」等語，是無端以邀約性行為言詞，來表示輕蔑，貶損人格及名譽，具有侮辱犯意，且雙方未和解，依2個公然侮辱罪判拘役50日，可易科罰金，以新台幣3000元折算1日。

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