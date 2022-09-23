桃園市長參選人鄭寶清今天晚上接受中時新聞網專訪，提到參選壓力。鄭寶清說，現在對抗媒體、1450，比以前黨外時期壓力還大。強調自己站在人民立場，不為政黨服務，也是參選人中最了解桃園，最在地的人。

鄭寶清表示，一個人對抗執政黨、在野黨，壓力當然很大。他提到，以前黨外投入政治，但現在壓力比那時候大。原因出在執政黨控制媒體、控制1450的力量太大。他強調，自己不為政黨服務，而是因為靠人民支持，所以他眼睛看下面，聽取人民的心聲。

因過去脫黨者得票率不會太高，鄭寶清說，社會對於民進黨執政違反民主自由原則是有憤怒的，也有深綠表態要支持鄭寶清。他提到，希特勒把大群德國人送到戰場，他是靠民主選上卻走向專制，因此希特勒破壞民主沒有人阻擋。而台灣發生這問題，就該阻擋。鄭寶清強調，如果他不離開民進黨，權力、利益比現在多太多，但他為了人民選擇離開。

對於選戰，他說，選戰都是桃園市長鄭文燦操盤，要民進黨對手鄭運鵬當傀儡市長，他批評，羽球場事件沒看過鄭運鵬監督，要是鄭運鵬當市長就繼續跟鄭文燦走，而國民黨對手張善政只會做文章無作為。鄭寶清說，這些人對桃園不了解，選舉才把戶口遷到桃園，只有鄭寶清沒離開桃園，很在行又在心。

鄭寶清也說，這次選戰很特別，選民不太熱衷，也往中間靠，票沒投出來都沒辦法預料，也變化很快，更可慨出大家對政黨信賴度越來越少。

鄭寶清提到，媒體都向執政者靠攏，是人民的悲哀，若未來媒體通通是這樣，台灣就完蛋了，不再有民主、自由。鄭寶清說，媒體一面倒，大部分倒向執政黨，這是台灣最大民主危機。

對於有媒體民調中，鄭寶清獲得6.84％，鄭寶清表示，該民調很奇怪，有10幾個教授站出來，看了民調說是假的、不予評論。鄭寶清說，民調要有依據，該媒體這樣以後沒人相信。鄭寶清又說，該媒體整篇都是鄭運鵬政見，宛如鄭運鵬的傳單。他說，媒體都向執政黨靠攏，受害的就是老百姓。