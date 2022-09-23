中央銀行公布8月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，由於當進入民俗月，提前進場效應，房貸餘額來到9.208兆元，土建融餘額破3兆元大關至3.005兆元，續雙創歷史新高，且年增率均反轉上揚至8.54％、12％。

根據央行統計，8月房貸餘額連續65個月創歷史新高，且年增率回升、終結連四降，主要因去年5月疫情升三級，至7月底才降二級的影響，衝擊房市買氣，也形成低基期的效應，加上8月進入農曆月，購屋人偏向提前進場，房貸作業通常需費時一個月，即8月的房貸來自7月的成交為主。

但統計8月房貸餘額月增續減至250.51億元，為逾一年半以來新低，較7月的418.83億元少掉168.32億元，顯示延續今年下半年來房市轉冷的趨勢不變。土建融餘額累計連續42個月創歷史新高，年增反轉上揚，但月增也與房貸同步大減至158.77億元，為四個月來新低。

銀行房貸主管認為，美歐通膨居高，持續鷹速升息應對，央行今年來也已三度跟進調高政策利率，儘管升幅遠低於美歐，但房貸族利息負擔增加，對房市買氣造成負面心理作用，影響民眾購屋及建商推案信心，市場普遍仍看淡今年底前的房市買氣。