長興（1717）因出貨動能、業外收益趨緩，8月營收38.79億元，月減3.28％，自結單月稅前盈餘1.99億元，月減28.23％，並較去年同期減少51.26％；前八月稅前盈餘27.7億元，年減13.28％，每股稅前盈餘2.25元。

展望後市，長興表示，通澎、大陸疫情起伏，增添市場需求疑慮。目前三大事業部門表現略有差異，合成樹脂、特用材料產品受市場需求轉弱影響致銷售下滑；電子材料因精密設備出貨增加，乾膜光阻銷量回穩，營收略有回升。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商。受終端需求走弱、庫存墊高影響，第三季客戶態度轉趨保守，前八月營收334.37億元、年增1％；其中，合成樹脂營收比約49％、特化約25％，電子材料約26％。

長興指出，8月營收失守40億元，月、年雙減3％、11％，主因合成樹脂、特化出貨減少所致，而整體成本及費用率降低，8月營業利益較上月增加12.83％，惟業外收益不及7月，稅前盈餘較7月減少。

長興合成樹脂主分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)，生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共22個。

長興認為，目前市場需求仍未見轉強，預期上下游產業鏈庫存調整時間拉長，大陸封控仍然嚴峻，整體經濟活動也減少，營運審慎因應。營運重心將會放在優化產品組合，加速庫存去化、維持毛利率表現。