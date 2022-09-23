阿爆以台灣設計師品牌Yentity西裝現身「臺北時裝週SS23」展前記者會。（臺北時裝週提供）

金曲歌后阿爆23日首度與男團選秀《原子少年》冠軍團「天王星」，一同出席「臺北時裝週SS23」展前記者會，透露「他們很可愛，差點要被圈粉了！」更坦言聊天很有話題，表示之前有看過他們在節目中的表現，誇「他們跳舞都好厲害。」此次一同力挺台灣設計師，為臺北時裝週站台，阿爆也透露此次開幕主題大秀《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》，秀場音樂將由她操刀「這次很開心可以用自己熟悉的領域，來跟時尚做結合。」並為此特別前往台東、台中等地，實際拜訪每位國寶老師工作環境，企圖透過聽覺帶領觀者更親近屬於台灣的工藝、原民的文化。

本季臺北時裝週由10月8日開跑。（臺北時裝週提供）

文化部常務次長李連權（左3）與各部會出席代表合影。（臺北時裝週提供）

首次參加時裝週的天王星，則分別穿上oqLiq、be homme、DYCTEAM三個品牌的服裝，並透露這次時裝週也將會走上伸展台，獻上時尚處女秀請大家多多期待。本季2023春夏臺北時裝週將於10月8日於臺北時裝週，內容包含時尚大秀、台北紡織展、時裝設計新人獎決賽暨頒獎典禮、遇見：原住民族人間國寶跨界時尚、品牌走秀、新鮮秀、新生代品牌秀、設計師時尚策展、服飾品國際買主採購洽談會、台北時裝周選品店等多項活動。