桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等4強角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（23日）在桃園市八德區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以48票領先、鄭運鵬則以28票居次、鄭寶清6票排第三名、賴香伶拿到2票列第四。令人意外的是，其中張善政、鄭運鵬的票數差距頗大。

桃園孫先生23日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以48票領先、鄭運鵬以28票居次、鄭寶清6票排名第三、賴香伶2票排第四名。

選擇張善政的民眾認為，「正直、正派」、「他當過行政院長，政績不錯，有領導力」、「做事不錯」、 「至少清廉一點」、「人品很好，對百姓有同理心」、「程度最好」、「他當過行政院長，應該對行政事務比較熟」。

選擇鄭寶清的民眾認為，「鄭寶清服務比鄭運鵬好，鄭運鵬很跩」。

選擇鄭運鵬的民眾表示，「欣賞他踏實，他比較不浮誇，實在」、「年輕」、「他是民進黨」。