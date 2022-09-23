焦頭爛耳的俄國總統普丁現在面臨空前危機，近期外媒揭示一名號稱「食人魔」的受刑人科馬羅夫（Yegor Komarov）在烏克蘭打仗，據悉他被告知只要參戰6個月便能無罪釋放。

Yegor Komarov is a cannibal, who hunted people in parks in St Petersburg, then killed and ate them. He was caught eating someone at a car accident, with two others. He has now been enrolled in the Wagner group to fight in Ukraine for the Ruscists.

This, #EU is next door. pic.twitter.com/9e058yssPj — a forestbather🌲 in Ukraine 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 (@Callsign_Santa) September 21, 2022

普丁自21日下令部分動員措施，預計徵召30萬名預備役參戰，舉國出逃、上街頭反戰示威，出境機票被喊到天價。重大危機攤在眼前，普丁不得不派出殺手鐧。

英國《太陽報》（The Sun）報導引述非政府組織「鐵窗俄羅斯」(Russia Behind Bars)的消息人士指出，由俄國總參謀部情報總局（GRU）操縱的「瓦格納集團」（Wagner Group）內部竟藏著「終極殺手」，23歲的科馬羅夫去年犯下一起分屍案，被發現車上藏有無頭屍體，後來坦承「只是為了嚐一口」，被捕時甚至在獄中嗆聲員警「怎樣，我可以咬死你!」

《每日郵報》(Daily Mail Online)去年報導，他還一度切了受害者的舌頭，用奶油煎來吃，直呼「我不喜歡靜脈的味道」。

俄烏戰爭期間，這些還蹲在獄中吃牢飯的受刑人，某一天被告知「只要你願意參戰達6個月，就能獲得普丁的無罪釋放令…」此外，如果不幸戰死，還能被授予英雄頭銜以示表揚。

報導指出，瓦格納集團已躍升普丁的私人軍隊，戰爭期間被指控殺害孩童、強姦婦女，以及酷刑對待烏民。