曾出演《明成皇后》、《不朽的李舜臣將軍》等劇的南韓演員金太亨（音譯，김태형），2012年時妻子殺害3個兒子後被逮捕，讓他多年來都相當痛苦，近日他在《特別報導》中憶起這段傷心過往，也難過到流下眼淚。

10年前金太亨妻子帶著孩子們去吹風散心後，就一直聯絡不上，報警一周後得知3個孩子已離世的消息，原來妻子在旅館悶死了當時才8歲、6 歲和3歲的兒子，並伴屍5天之後遭到逮捕，讓他震驚不已。

金太亨10年後接受《特別報導》訪問時談及此事，也表示到現在都不知道妻子為什麼會做出這種事，他的印象中妻子是個好媽媽，對孩子也很好，但有一天開始，她突然變得暴躁和易怒，對孩子們的態度也越來越兇，容易不耐煩。

而他因為打擊太大加上外界輿論，還出現恐慌症狀，趁著深夜帶著媽媽離開首爾，到老家住了5年多，他也在父母陪伴下，才有勇氣繼續生活，他也寫下：「到天堂再見」的約定，因此他雖然自責不已，但為了能和孩子們在天堂相見，他必須努力生活。

金太亨憶起3個死去的兒子。(影／取自MBN娛樂YouTube)

而金太亨因為太想知道妻子這麼做的理由，曾申請探監和寫信詢問，但都被拒絕，他也帶著3條軟糖到墓地探望孩子們，拍著墓碑要他們等爸爸，「爸爸會努力生活，之後會去見你們，一定要等我。」