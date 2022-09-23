李康生在片中飾演補習班狼師。（粘耿豪攝）

尹馨飾演幫李康生辯護的律師。（粘耿豪攝）

李康生、尹馨今（23日）出席新片《童話・世界》記者會，李康生在片中飾演補習班狼師，與飾演女學生的江宜蓉有大尺度床戲，如何勾出該角色的狼性？他說是男人的本性，「不需要勾，自然就出來了」；尹馨則飾演幫李康生辯護的律師，她表示「沒有猶豫就接下，現實中也有很多專業人員會站在灰色地帶」，演出時有刻意避開女律師典型模樣，改用專業表現殺傷力。

提到與江宜蓉的親密戲，李康生笑稱「駕輕就熟，我大概是台灣拍過最多床戲的男演員」，也被尹馨虧「對他來說小菜一碟」，片中大秀翹臀，是否有特別健身？他透露「拍戲前有稍微練，但不是為了脫而練，是要為了要有體力，因為拍那種戲很累，會有很多鏡位」，並笑稱自己膝蓋不好不能深蹲，可能小時候愛運動有打下基礎。過程中當然也有特別引導江宜蓉，重要的是給對方安全感，「宜蓉比較緊張，因為她年輕，能夠演這角色我覺得很有勇氣，一方面她也信任我，慢慢就放得開」。導演唐福睿則強調事前都有做好安全措施，尹馨也不忘補充該場戲拍攝的前1天，演員們有圍成小圈圈替江宜蓉加油並傳授經驗。

導演唐福睿表示當初怎麼看上李康生飾演狼師，是因為李康生的角色必須與張孝全的角色有明顯差異，「老師不一定要帥，更多是要靠個人的魅力，魅力才是最重要的」，李康生在說明自己所飾演的湯師承的角色，很直白地笑說：「我的角色又非常特別，有很多內心戲，跟我以前拍的角色比較不一樣，比較反派的角色、內心又很複雜。」也許外界眼光看起來他是一個壞人，可是以李康生對這個角色的理解，他覺得一切都是合理的。

繼《愛神幫幫我》、《家在蘭若寺》後第3次和李康生合作，尹馨直言「跟康哥合作很有安全感，跟別的劇組不一樣，看到他的臉就覺得很安全，工作上看到夥伴在現場，很像家人朋友陪伴」，這次演出女強人律師，尹馨也說「之前比較常演村婦、漁婦之類的角色，這次能夠演出白領律師，我很感謝他們看到我的另一面，也覺得自己好像蠻適合的，希望以後能夠多接這樣的角色。」比較困難的是演出專業人士的氣勢，「法庭上真的就是攻防戰，不停的防守、攻擊，很像打仗，要演出殺傷力」，也透露背法律條文確實很吃力，所以一演完就把台詞本都丟掉。

該片是導演唐福睿根據自己律師經驗為背景出發的原創劇本，在台北電影節首映後好評連連，是否會期待接下來的金馬獎入圍名單？導演唐福睿表示，順其自然，但畢竟是自己的第一次創作，還是希望能讓更多人看到這個故事，尹馨曾入圍過金馬獎影后卻未獲獎，在旁笑稱「入圍就好，入圍就很多人會注意到你了」。《童話・世界》10月7日正式上映。