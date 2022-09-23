聯準會（Fed）第二季起積極升息，全球資金回流美元資產，全球股市持續震盪整理下，多數類股表現皆不盡理想，但今年以來潔淨能源指數表現亮眼，近半年漲幅逾10％贏過各產業，受全球節能減碳趨勢帶動，及美國總統拜登削減通膨法案通過的助長，潔淨能源或替代能源股表現續亮眼，中長期投資價值可期。

根據投信投顧公會統計至8月底，26檔產業ETF中，以富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金表現相對強勢，自成立日1月13日至8月31日報酬率達24.6％，且無論近三個月的19.9％、六個月24.2％，表現皆是同類ETF基金第一位，明顯勝過科技、AI、醫療、半導體及不動產等各類指數型ETF。

進一步觀察9月以來全球壟罩在Fed鷹派升息氣氛中，影響投資市場氣氛，使股票波動加劇，全球市場持續修正整理，但標普全球潔淨能源指數仍然相對強勢，無論近三個月的23.8％及近六個月的10.8％，甚至俄烏戰爭以來也上漲逾兩成，皆優於不同指數表現。

富蘭克林華美潔淨能源ETF經理人林孟迪表示，由於市場憧憬、政策支持，產業邁向獲利高成長週期，加上第二季財報公布後數字及展望亮眼，市場多給予正面回應。且各國政府展現低碳排支持環保節能減碳的決心，預估每年氣候投資較過去多出3倍以上，種種利多支持，後市持續看好。

林孟迪指出，研究機構RMI認為美國政府氣候投資，超過過去任何時期，預估未來美國聯邦政府在氣候和潔淨能源上，年度實際支出為2009年至2017的3.5倍，更是上世紀90年代和本世紀初的15倍，若加上聯邦政府平時用於氣候變化相關支出，一年投資有望高達1,140億美元，為2009年至2017的5倍，與2005年相比將使美國碳排放減少約40％，並在未來十年帶動3.5兆美元累積資本投資。

歐盟對非天然氣電價上限優於預期，帶動歐系潔淨能源類股反彈。林孟迪強調，歐盟委員會目前建議歐盟成員國將風電、核電站和煤電廠等生產商的電價設定在200歐元／MWh，此上限幅度優於預期，摩根史坦利Morgan Stanley最初預期為100歐元至150歐元／MWh價格上限。

歐盟還考慮抑制天然氣價格，評估將荷蘭天然氣交易中心（TTF）置於金融監管下以避免投機，並考慮暫停電力衍生品交易，這些舉措都有助於歐洲的替代能源與節能減碳相關產業營運成長。