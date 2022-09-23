有鑑於中央流行疫情指揮中心在符合研判及掌握下，預定將採行階段性開放邊境管理「0+7」措施，屆時旅遊、餐飲及交通運輸等觀光暨週邊產業人力需求也將逐漸增溫，勞動部勞動力發展署將配合啟動為期3個月觀光暨週邊產業缺工專案計畫，積極協助業者補實所需人力。

發展署表示，近期將會商交通部，結合各相關產業公(協)會團體服務網絡，掌握業界主要之人力需求，從而提供就業媒合服務，包含針對觀光產業辦理專屬就業博覽會，邀集觀光暨周邊產業業者參與徵才；規劃辦理各式中小型徵才活動；發展署各分署並將成立單一窗口，以落實在地協助業者補實人才。歡迎有人力需求的業者主動聯繫。

同時，發展署也將動員所屬各分署及結合地方政府能量，加強開發多元勞動力，包括大專校院、高中職相關科系畢業青年、職業工會會員、訓練課程參(結)訓學員，並運用外展就業服務人員，加強開發婦女、中高齡者及高齡者、原住民、新住民等潛在勞動力，並運用僱用獎助、職務再設計及訓用合一計畫等措施，釋出政府服務資源，以增加觀光及周邊產業所需人力供給。

另，現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作等體力工作，未開放服務業引進移工。關於旅館等觀光產業是否開放移工的議題，建議應優先考量改善產業環境，合理調整徵才薪資條件。2021年公立就業服務機構受理觀光及週邊產業平均求才薪資約為2.9萬元，薪資3萬元以下的職缺佔比約61.67％。考量目前國人近6成從事服務業，而旅館之房務、清潔等工作又以婦女及中高齡者從業居多，業者人力需求，仍建議以聘僱國人為優先。