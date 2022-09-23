德翔海運1,900TEU級全貨櫃船「德翔雅加達」輪23日交付，將加入華南-馬尼拉航線營運。德翔目前經營航線46條，營運船隊52艘，自有船舶30艘，第四季尚有2艘新船交付，明、後年分別還有14艘、6艘新船交付，屆時自有船舶艘數累計將達52艘，自有船占比突破9成。

德翔近期也將JTK2 Service（JAPAN-TAIWAN-HONG KONG SERVICE II）延伸掛靠越南海防，為日本、台灣、香港客戶提供直達越南海防的航班，及提供越南客戶直達日本五大主港的快速航班。

另為了滿足即將來臨的聖誕節旺季需求，9月起德翔海運NZE Service（NEW ZEALAND EXPRESS Service）從雙周班升級為週班服務，穩定滿足遠東客戶直靠紐西蘭三港的需求。

「德翔雅加達」輪23日交付，是繼德翔名古屋輪、德翔廈門輪、德翔天津輪後，第4艘由黃埔文沖船廠為德翔建造的1,900TEU全貨櫃船。

德翔雅加達是Bangkok-Max型全貨櫃船，設計航速18.5節、載重噸24,000噸，此1,900TEU系列船舶搭載脫硫設備，符合IMO限制硫排放標準，並大幅提升設計載重量、貨物裝載能力，也有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧東南亞區域運輸及歐美亞非航線需求，具備市場適應性。

為了滿足即將來臨的聖誕節旺季需求，德翔NZE Service（NEW ZEALAND EXPRESS Service）從雙周班升級為週班服務，穩定滿足遠東客戶直靠紐西蘭三港的需求，搭配目前遠東–澳洲的三條週班航線–CAT、CA2、CA3，德翔持續深化並延展亞洲與大洋洲的貿易連結，提供客戶大陸往返澳洲、紐西蘭更完善的運輸選擇。