臺企銀管理顧問公司、磐石會共同舉辦中小企業二代接班論壇台中場，邀請商周集團總經理朱紀中、喬山健康科技總經理羅光廷、文策院處長胡俐婷、第一金投信董事長尤昭文、隆順綠能共同創辦人曾皇霖等人出席並舉行專題演講。

臺企銀管顧總經理吳瑞元表示，臺企銀是我國唯一供給中小企業信用之專業銀行，與中小企業不僅上客戶間之業務往來，更像是多年來陪伴這些企業的老朋友，臺企銀管顧陸續舉辦北、中、南二代接班論壇講座，結合最新投資展望趨勢，以回饋長期支持臺企銀的般實客戶。

羅光廷分享自1995年美國研究所畢業返臺後成為喬山人之點滴，曾任產品經理、台灣廠業務經理及行銷副總，並帶領公司由OEM/ODM到臺灣前20大企業自有品牌，帶領集團自2000年營收新臺幣20億元，成長至2021年308億元，2021年成為全球第一大商用健身器材，並表示喬山近年亦積極由硬體跨足軟體，拓展數位事業發展，投入數位運動課程。

胡俐婷以「企業社會責任x文化影響力」為題，說明文策院作為台灣文化內容產業的推手。尤昭文表示，2022年全球進入高通膨低成長經濟環境，央行快速升息，經濟面臨衰退風險，高庫存使得消費放緩，企業獲利下修趨勢明顯，市場亦經歷明顯修正，第四季投資展望維持「持有股票優於債券，成熟市場優於新興市場」策略，提出投資成長型產業、聚焦實質資產等建議。

曾皇霖針對碳中和產業，深談如何產製固體再生燃料(SRF)，成立能資源中心，使垃圾變黃金並解決目前上下游及政府所面臨之痛點，並配合政府以永續發展之政策目標。

大會在中部地區200多位企業家共同參與，聆聽各專家學者重要建議，順利達成「二代企業好夥伴」的企業講座。