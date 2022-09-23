新北市新莊區思源路一處巷弄內今（23）晚7時許發生火警，該棟3層樓的工廠在2樓處竄出大量濃煙，火勢隨即延燒，火勢在7點49分已獲控制。（消防局提供）

新北市新莊區思源路一處巷弄內今（23）晚7時許發生火警，該棟3層樓的工廠在2樓處竄出大量濃煙，火勢隨即延燒，火勢在7點49分已獲控制。（消防局提供）

新北市新莊區思源路一處巷弄內今（23）晚7時許發生火警，該棟3層樓的工廠在2樓處竄出大量濃煙，火勢隨即延燒，火勢在7點49分已獲控制。（消防局提供）

新北市新莊思源路87巷內某工廠，今天晚間7時許發生火警，2樓冒出火煙全面燃燒，警消獲報後趕到現場搶救，經搜索後沒有人員受困，火勢約半小時控制，沒有造成延燒，起火原因還需要調查釐清。