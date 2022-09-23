新莊3層樓工廠失火竄濃煙 移工嚇壞驚逃 警消趕抵滅火中 20:102022/09/23 中時新聞網 宋原彰 、中時、 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區思源路一處巷弄內今（23）晚7時許發生火警，該棟3層樓的工廠在2樓處竄出大量濃煙，火勢隨即延燒，火勢在7點49分已獲控制。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區思源路一處巷弄內今（23）晚7時許發生火警，該棟3層樓的工廠在2樓處竄出大量濃煙，火勢隨即延燒，火勢在7點49分已獲控制。（消防局提供） 新北市新莊區思源路一處巷弄內今（23）晚7時許發生火警，該棟3層樓的工廠在2樓處竄出大量濃煙，火勢隨即延燒，火勢在7點49分已獲控制。（消防局提供） 新北市新莊區思源路一處巷弄內今（23）晚7時許發生火警，該棟3層樓的工廠在2樓處竄出大量濃煙，火勢隨即延燒，火勢在7點49分已獲控制。（消防局提供） 訂閱影音： 中時新聞網 新北市新莊思源路87巷內某工廠，今天晚間7時許發生火警，2樓冒出火煙全面燃燒，警消獲報後趕到現場搶救，經搜索後沒有人員受困，火勢約半小時控制，沒有造成延燒，起火原因還需要調查釐清。 新北金山磚瓦倉庫「疑電線走火」 現場濃煙密布竄火舌 西濱北上苑裡段火燒車 液態氮槽車起火狂燃、黑煙衝天 高雄解套田園工廠 議員拋螺絲專區 #3層樓 #工廠 #濃煙 #警消 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜競辦10月成立地點曝光 3層樓鄰近議會 17:012022/09/23 政治 攝陽企業 秀三菱電機自動化解決方案 04:102022/09/23 產業特刊 不捨花東遭強震侵襲 張善政吐與花蓮淵源：心如刀割 13:482022/09/19 政治 雲林疑菸蒂釀禍 農機展停車場25車燒毀 04:102022/09/19 地方新聞 北市內湖鐵皮屋陷火海 濃煙狂竄消防急灌救 21:522022/09/21 社會 地震後彰化民宅火警驚魂 濃煙壟罩住戶嚇壞急逃生 18:432022/09/18 社會 高雄鋼鐵廠爐渣爆炸1人慘死 釀禍可能原因曝光 16:572022/09/20 社會 女王過世後90分鐘 這家工廠秒接千萬大訂單！原因曝光 16:582022/09/19 財經 新北刑大破毒品工廠 製毒師落網竟自誇毒品界「教授」 12:272022/09/21 社會 過勞加班做功德？消防員籲加班費上限至5000元 19:322022/09/21 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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