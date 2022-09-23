大陸官方媒體在9月22日世界無車日發布消息稱，大陸首都北京市將在「十四五」規劃時期──即2021至2025年間──在北京五環路以內12米以上道路，全部設立自行車道。北京還計劃，在市內打造近400公里濱水慢行系統，也就是在水邊的行人專用區。

據《北京日報》報導稱，「第14個5年規劃」時期，北京將打造特色騎行路線，五環內12米以上道路將全部施劃自行車道。在支路以上的機動與非機動車混行路段全部增設自行車優先標識。

中國曾被稱為「自行車王國」，現在越來越多的人重新愛上騎行。（圖／北京日報）

與此同時，在「十四五」時期，北京還將打造濱水慢行系統396.8公里；建設連接奧林匹克森林公園至昌平十三陵水庫42公里綠道，以及建設多條河流的沿線步道、自行車道或自行車專用路。

報導指出，近年來，從通勤到休閑，自行車出行正在快速回歸城市。數據顯示，北京市民慢行出行意願持續提升，自行車年騎行量由2017年的0.5億次（公共自行車）提升至2021年的9.5億次（共享單車）。2021年，中心城區慢行交通出行比例更是達到47.8%，創下近10年來新高。在此背景下，北京繼續推進五環以內路面寬度12米及以上道路全部施劃自行車道，無疑是對市民騎行熱情的進一步順應，不啻為一樁頗具針對性的民生實事。

報導說，中國曾被稱為「自行車王國」。現在，越來越多的人重新愛上騎行，這與低碳環保理念的流行，以及綠色生活方式的興起形成一種合流。在此基礎上，繼續順應這一趨勢，因地制宜地打造更友好的騎行環境，如規劃更多的自行車道，進一步擴容騎行道路系統，開闢更多的文旅騎行路線等，都有利於激發市民的騎行熱情。

北京為此計劃在中心城區和城市副中心打造20條特色文旅騎行路線，串聯網紅景點，配套提供自行車驛站、遊玩導覽圖等服務。並結合北京郊區的風景文化走廊，打造20條特色鄉村騎行路線。