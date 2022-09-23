TWICE成員SANA以黑色修身長裙搭配亮綠色厚底跟鞋、銀色包款打造視覺亮點。（Prada提供）

SANA在秀後派對上換上深Ｖ短裙展現好身材。（Prada提供）

韓國演員金泰梨雖在出發米蘭前，在機場因忘戴口罩引起現場騷動，但來到位於Prada品牌總部舉行的2023女裝系列大秀現場，她以一襲銀色網紗迷你連身裙現身，搭配透膚黑絲與後底高跟，率性地放長髮，難得的辣妹裝扮或許引起同場嘉賓TWICE日籍成員Sana的得失心，在秀場以較為保守的黑色連身裙，搭配亮綠色後底高跟以及網紗包款的Sana，在品牌秀後派對則立即換上，同樣閃亮的迷你傘狀連身裙，胸前深Ｖ、側腰的收腰設計將本就火辣的身材展露無遺，較勁意味十足。

Prada 2023大秀。（Prada提供）

本季秀場找來電影導演尼可拉溫丁黑芬打造。（Prada提供）

圖三：Prada 2023春夏系列運用許多撕裂、扭曲、裂縫設計，比喻生命痕跡。（Prada提供）

圖四：Prada 2023春夏系列以透膚材質強調窺視主題。（Prada提供）

此次Prada 2023春夏大秀，由Muccia Prada與Raf Simons雙總監共同打造，共帶來51套服裝，秀場則找來拍攝《末路狂奔》電影導演尼可拉溫丁黑芬（Nicolas Winding Refn）打造秀場空間，以未來主義和窺視敢打造沈浸式的秀場體驗，賓客座椅、隔間與窗戶皆使用可撕扯的紙質打造，以此呼應本季主題「Touch Of Crude」對生命的反思、折射、觀察，同時也呼應在服裝的撕裂痕跡，秀場整體燈光十分昏暗，僅透過牆上窗格投影的光影，在關秀時彷彿正透過此偷窺一場時裝秀的進行。

本季誇張的妝容透過強光打在臉上，呈現淚痕般的陰影。（Prada提供）

超寬大衣領片展現出強硬的女性氣質。（Prada提供）

Prada 2023春夏系列。（Prada提供）

本季服裝增添許多皺褶、撕裂、扭曲、裂縫等設計，設計總監企圖以此來強調生命的痕跡塑造服裝型態的意象，而窺視的主題則主要透過透膚材質、服裝下擺不規則的路腿剪裁來呈現，有趣的是過往隨著模特行走而擺動的雙手，在本次秀場卻可看見他們刻意抓取上身衣物的手勢，與本季服裝主題做結合的話，或許也可將此視為品牌創意總監們，隱晦地傳達女性對於現代社會的規範的不適、欲爭取女性主權的意象。