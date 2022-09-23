徐若瑄現場聽到原民青少年演唱〈石中花〉，忍不住落淚。（羅永銘攝）

徐若瑄今（23日）出席公益活動，本月初舉辦完人生首場小巨蛋演唱會的她，看到田馥甄（Hebe）高雄演唱會因接連遇到疫情、生病、強震，最終無奈取消後，她感同身受地表示「看到她的臉書道歉文後，在家哭到鼻涕痰都飛出來」，並稱自己在演唱會上有個長達16分鐘的高台唱歌橋段，「如果我剛好吊在半空中或是掉下來砸到粉絲怎麼辦？我完全不敢想像，所以我絕對能理解，整個演唱會能平安落幕真的很感恩」。

徐若瑄也分享地震當天，「我第一時間想保護家人，結果他們都出門了，我一個人在家反而變俗辣」，在緊急尋找遮蔽物時，卻因動作太快、太慌張不慎跌倒，幸好只是膝蓋破皮。而她在開唱前，也因為練舞用力過猛，導致右手肩膀鎖骨的舊傷復發，如今已快要完全癒合，「雖然還沒完全好，可以運動但不能舉重，上衣穿脫時也會有點痛」。另外，她透露因為自己喜歡近距離與歌迷接觸，已計劃明年舉辦多場小型演唱會，「畢竟小巨蛋的舞台太大了，不習慣要一直拉開距離」。

而現年47歲的徐若瑄雖保養得宜，是演藝圈著名的凍齡女神，但仍會有酸民故意來留言說她「老了」 ，她便回「我祝你長生不老」，並稱「不知道對方動機是什麼，不可能有人不老啊，但我不會不開心，都很豁達面對人生，覺得每個階段都有每個階段的魅力」，也透露自己演唱會辦完才驚覺自己體力非常好，「總彩排8小時我都可以，當初不敢連辦2場，是因為沒辦過，隔天起床也沒有全身痠痛，發現其實我可以欸」。

另外，台灣入境隔離天數即將改成「0＋7」，徐若瑄對此相當開心，「疫情期間都要離開家裡2、3個月很痛苦，終於可以再像以前一樣，半個月給新加坡的老公、小孩，半個月給家人跟回台工作」，不過相當有愛心的她，為了這場公益活動，還特別改機票，過幾天才會回新加坡，現場也拋磚引玉捐出30萬助偏鄉兒童。