台中市長盧秀燕23日晚間與國民黨台中市議員張瀞分舉行「鄉親來燕會」。（陳淑娥攝）

市長盧秀燕牽起張瀞分的手，大讚她是豐原最資深的民代。（陳淑娥攝）

爭取連任的台中市長盧秀燕23日晚間與國民黨台中市議員張瀞分舉行「鄉親來燕會」，這是在山城首場聯合施政說明會。盧秀燕牽起張瀞分的手，大讚她是豐原最資深的民代，強調「年齡是守護豐原的紀錄，爭取建設是問政能力表現」，更以英國女王伊莉莎白為例，要大家不要嫌張瀞分老，后豐區她第一支持張瀞分！

盧秀燕豐原說明會晚間7點半登場，現場擠入逾400名支持者，民眾掌聲如雷，盧秀燕牽起張瀞分的手，說她是議會中的重量級，所以議員每每都在豐原爭取各項建設都是重量級的，包括山城鄉親期待許久的豐原轉運中心已經完工啟用、東北街拓寬貫通、豐原國民運動正式動工等，都是「億來億去」的重要建設，這些都是張瀞分所努力爭取，她勞心勞力在守護豐原。

盧秀燕接著說，大家不要嫌張瀞分老，就像英女王伊莉莎白一樣，美國總統拜登都還年長張瀞分1歲，請一定要支持最資深的張瀞分，后豐區她第一支持張瀞分！

盧秀燕指出，4年前參選台中市長時就主張當選後要恢復老人健保補助，上任後用最快速度推行，這次選舉希望鄉親繼續支持她，當她的競選助選大咖，一起打贏這場選舉，順利連任，繼續為鄉親打拼。

立委江啟臣表示，張瀞分服務大家45年，豐原的媽祖婆真正在守護豐原，只要提到豐原建設，她一定馬上跳起來討經費，豐原這3、4年來建設這麼快，豐原真的在發展了。

張瀞分指出，市長從海線拚到山線，一心為民，而自己從政45年的經歷一樣，一路走來始終如一。她也細數過去她為豐原后里努力的政績，當然還有更多的責任與心願未完成，市政的推動需要最懂、經歷最豐富的議員，為大家繼續拚。

現場也來了多位基層里長，表達對市長與議員的支持，豐榮里里長林金玉說，盧市長與張議員都有一個共同的特色，她們特別懂得如何去做，舉凡小的在地水溝道路、大到各項社會福利與市政擘畫，她們都能用更高的視界看見豐后。