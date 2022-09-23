高雄1名男子10年前與妻子結婚，結婚5年他因犯案遭收押並入監，妻子2年前來探視時提出離婚，他因滿心愧疚，無法陪伴妻子而同意離婚，沒想到1年後他卻得知妻子已懷孕生子，經推算他竟是生父，但他坐牢怎麼可以有孩子，因此決定對妻子的外遇對象提告，法院最後判外遇對象須賠15萬。

判決書指出，該名林姓男子2012年與妻子小芳結婚，2017年他因案遭羈押，後來發監執行至今，妻子在2020年12月到監獄探視時開口提出離婚，他因為歉疚感答應簽字離婚，沒想到事隔1年，他在2021年意外得知前妻生了1個孩子，在經過推算，他斷定妻子是在2人婚姻關係存續時懷孕的。

林姓男子怒提告，因為他當時正在監獄內，根本不可能與妻子發生關係，認定妻子當初急著離婚，就是因為發現懷上小王的種，不但控告小王侵害配偶權，也請法院准續他否認子女，小芳最後坦承外遇，並供出孩子的生父是誰。

林男為此向小王提告求償50萬，法院審理後認為，林男在監執行卻接獲妻子產子推定他為子女生父的通知，所承受茫然與心理痛苦程度並不輕微，判決小王張男須賠償15萬元。可上訴。