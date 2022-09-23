離島三縣聯合運動會由金門、連江及澎湖每兩年輪流辦理，今年由澎湖縣負責主辦，開幕典禮除了選手進場及點燃聖火儀式外，現場多個精采表演開啟序幕。（張茂雄攝）

來自澎湖、金門及連江三縣選手隊職員外，共有貴賓、運動員近3000人。（張茂雄攝）

第9屆離島三縣聯合運動會暨第66屆澎湖縣全縣運動會開幕典禮，在23日下午5時30分於澎湖縣立田徑場舉行，澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應三人合體共同主持，來自澎湖、金門及連江三縣選手隊職員外，共有貴賓、運動員近3000人，活動還施放煙火，盛大場面讓澎湖夜空璀璨響亮，有如一場海島的嘉年華會一般。

澎湖縣政府教育處表示，離島三縣聯合運動會由金門、連江及澎湖每兩年輪流辦理，今年由澎湖縣負責主辦，開幕典禮除了選手進場及點燃聖火儀式外，並由山水國小、外垵國小及嵵裡國小共同組成的舞龍舞獅慶離運，開啟序幕。

接續由第一作戰區澎湖防衛指揮部的戰鼓隊、澎湖縣健美委員會以及馬公國小舞蹈班學生，為活動進行暖場演出。緊接著正式表演躍動由馬公國中及中正國中帶來體魄健身秀、鼓動由可愛明圓幼兒園的鼓鼓生風，還有棒球、直排輪、國武術串聯運動好身手，及各社區媽媽帶來的舞動青春洋溢秀，最後由澎湖青少年交響樂團的聲動 最美澎湖。

開幕典禮除了邀請本縣的表演團體外，還加碼邀請受年輕人喜愛的創作樂團告五人及金曲獎最佳台語男歌手許富凱為開幕典禮帶來最高潮，歡迎鄉親好友一同來參加。教育處蘇啟昌處長表示，本次離島運開幕典禮處內同仁相當用心規劃每個節目流程，希冀帶給金門、連江及澎湖在地鄉親們一場力與美的感官饗宴，歡迎本縣鄉親好友一同到場來觀禮，為參賽選手加油!