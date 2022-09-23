U23世界盃棒球錦標賽10月開打！台中市長盧秀燕親赴洲際棒球場，關心中華隊球員訓練情形，為球員加油打氣。（潘虹恩攝）

2022年第4屆U23世界盃棒球錦標賽10月開打！台中市長盧秀燕23日下午17時親自來到洲際棒球場，關心中華隊球員訓練情形，並為球員加油打氣；盧秀燕表示，U23世界盃棒球錦標賽10月在洲際棒球場開打，台中要盡地主之誼用心接待、協助辦好球賽，祝福中華隊勇奪冠軍！

盧秀燕表示，U23世界棒球錦標賽將於10月15日至18日在台中洲際棒球場舉辦，由於前兩年疫情嚴重，全球許多重要棒球賽事都暫停或卡關，這是疫情後第1個在台灣、台中登場的世界棒球賽事，可說是全球矚目，希望讓世界球迷藉此看見台灣棒球。

中市運動局說明，此屆U23世界盃棒球賽區分2個預賽組別，A組隊伍有中華、德國、日本、南非及委內瑞拉，在台中洲際棒球場舉行；B組隊伍有澳洲、古巴、韓國、墨西哥、荷蘭及波多黎各，於天母棒球場登場。

中市運動局指出，台中棒球運動風氣興盛，有少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒五級棒球完整體制，也同步發展不老棒球、迷你棒球等相關棒球運動，更曾獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美譽；此外，今年中華隊在U12世界盃少棒錦標賽中奪下銅牌佳績、台中市中山國中棒球隊勇奪2022 LLB世界次青少棒錦標賽世界冠軍，可見近年台中棒球運動發展有所成效。

台中市運動局長李昱叡表示，盧秀燕致力打造台中「酷城市、酷運動」，全力推展棒球運動，近年成功舉辦多項重要國際賽事，包括2019年亞錦賽、世界12強棒球錦標賽、U23世界盃棒球錦標賽；此外，也成功爭取2023世界棒球經典賽在台中舉行，市府將全力做好準備，讓世界看見台灣、看見台中。