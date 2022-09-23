有閱讀障礙的草爺，感謝導演給他演出機會。（陳俊吉攝）

草爺欲剷肉10公斤，走金鐘紅毯。（陳俊吉攝）

草爺在《逆局》飾演刑警「石頭」一角，十分接地氣。（愛奇藝國際站提供）

草爺給自己在《逆局》中的演技打70分。（愛奇藝國際站提供）

百萬YouTuber草爺（江治緯）憑《逆局》入圍第57屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，回憶接獲戲約時，他心情相當興奮，加上想突破自我，還跟公司說「不管怎樣我都要接」，由於拍攝時碰上疫情，前後花半年才拍完，拍戲期間推掉許多業配等工作，算一算損失7位數字以上，「我覺得很值得。」而入圍後已有1、2部戲約找上門。

草爺在戲劇處男作《逆局》中飾演刑警「石頭」一角，本土味十足，與導演當初設想角色接近，不過，有閱讀障礙的他，感謝導演莊絢維、陳冠仲沒要求照稿演出，讓他用自己方式呈現，加上曾客串電影、拍微電影以及短劇等經驗，對演技也很有幫助，「YouTuber不管拍什麼都有個人設在，只要定好人設，上戲就是那個角色。」他想到第一次拍業配短劇，「導演一喊Action下去，我腦筋就空掉了，詞也記不住。」

他得知入圍當下，「腦筋一片空白，覺得很不真實」，笑說不敢奢望得獎，機率五分之一，「我覺得大家都很厲害，能入圍就很開心了，一個鄉下小孩有一天能走金鐘紅毯，覺得夠了、夠了。」至於替自己演技打幾分？「我很努力去演，幾乎都把心思都放在上面，但打太高也不大對，因為還有很大進步空間，我覺得應該70。」

草爺曾看過有網紅被酸民吐槽「他誰？路邊隨便抓一條狗就是網紅」，感慨網紅為何要讓人看不起，所以能入圍除了是某種程度的肯定，也算揚眉吐氣，「我以後就可以很驕傲地說我不只是網紅、YouTuber，我還是演員。」

他2017年創立YT頻道「含羞草日記」，因夾娃娃機教學爆紅，他拍戲時也靠夾娃娃與劇組混熟，他說剛好某次在基隆取景，等待空擋時，旁邊剛好有夾娃娃機店，大夥起哄他露一手，「我記得當天只花5、600塊就夾一堆東西送給他們。」馬念先、朱軒洋以及劇組人員等人看傻眼，讚他真的有料。

他雖跟《逆局》男主角仔仔對戲不多，但2人因互加LINE成為「網友」，笑稱彼此常「練肖維」，曾對仔仔開玩笑說「小時候喜歡的女生子都被你搶走了」，直誇仔仔很可愛，跟他講A，總在回B，而仔仔得知草爺入圍第一時間，也傳訊恭喜：「新人獎，拿啦、拿啦！有機會中。」

草爺嘴上雖說平常心，聊到最後坦言內心確實想拿獎，還特地拜拜求好運，至於當天的幸運物，他還在思考。離金鐘獎典禮還有1個月時間，92公斤的他為帥氣出席，欲瘦身10公斤，透露已展開168間歇性斷食法，搭配蔬菜、雞胸肉等乾淨食物，8小時只吃2餐，早上睡醒先跑步1小時，晚上再跑1小時，他吐露曾藉此兩星期瘦6、7公斤，有信心剷肉成功。