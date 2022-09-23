李玉璽拿出義大利人最無法接受的「夏威夷披薩」，讓瓦倫緹娜直說「No」。（華納音樂國外部）

「義泰混血甜心」瓦倫緹娜（Valentina Ploy）首次造訪台灣，趁著此次宣傳行程，她與歌手李玉璽一同搭乘台北市雙層觀光巴士「星空巴士」遊覽台北，並一起為擁有愛情煩惱的粉絲解惑，瓦倫緹娜在還沒上車前就開始打卡拍照，到了巴士最上層後，忍不住張開雙臂大喊：「我感覺自己像是這個宇宙的女王！」她和李玉璽相談甚歡還互送禮物，李玉璽甚至還拿出了義大利人最無法接受的「夏威夷披薩」考驗瓦倫緹娜，過程爆笑連連。

瓦倫緹娜與李玉璽一見如故，2人在聊天過程中，分享了自己的最新創作，瓦倫緹娜的最新英文單曲〈Camera Roll〉是一首為傷心的人而唱的歌，講述一段關係結束後，逝去感情中的美好片刻永遠凝固在手機的Camera Roll區，和令人失落的現實世界形成強烈對比，瓦倫緹娜用招牌的溫暖嗓音和赤裸真誠的歌詞為失戀的人 們帶來慰藉，讓大家知道心碎的旅程上，自己並不孤單，壓抑的情緒也得以釋放。

而李玉璽時隔2年發行第4張全創作專輯《厭 倦》，他透露在兩年前發現自己的內心出了一些狀況，所以寫下這張專輯的歌曲，用以重新探索自己的內心，也希望能夠幫助擁有相同問題的人。除此之外，李玉璽還提到，自己知道瓦倫緹娜是在浴室寫歌，自己獲得創作靈感的地點也是在浴室，2人的共通點讓瓦倫緹娜興奮大叫，還開心地擊掌，彷彿跨國尋得了知音。

瓦倫緹娜和李玉璽還為對方帶來特別的禮物，瓦倫緹娜送上有自己簽名的專屬特製杯墊；李玉璽則送了一台底片相機和太空人貼紙作為見面禮。喜愛拍照和太空元素的瓦倫緹娜在收到禮物後，笑得合不攏嘴，她也將第1、2張底片拿來拍下新朋友李玉璽，以及台灣工作人員當作留念。

除了欣賞台北市景，瓦倫緹娜也與李玉璽一同化身愛情大使，針對粉絲投稿的愛情問題分析解惑。有位女粉絲表示，自己穿細肩帶背心和短褲，或是化妝與同學出去玩，都不被男友允許，想問「男友是不是管太多」。對此，瓦倫緹娜很快地做出回答說：「我覺得根本不需要在意，這並不公平，妳就該穿妳喜歡穿的衣服。連未婚夫都不能決定妳該穿什麼。」李玉璽也表示同意，「是啊，每個人都是獨立的個體。我也是覺得在合理的範圍內，彼此應該給彼此保有一點個人空間，保留自己的個性。」也提醒女生要表現出讓男生更有安全感的行為。

解惑過程中，有位粉絲提到被男友禁止吃螺獅粉，瓦倫緹娜對此疑惑說：「我不能理解為什麼這會是個問題。」結果李玉璽當場就拿出義大利人最無法接受的「夏威夷披薩」，讓瓦倫緹娜立刻露出傻眼的表情直說「No」。接著，李玉璽反問瓦倫緹娜說：「如果妳男友喜歡吃這個怎麼辦？」瓦倫緹娜思考了一下，幽默表示：「我覺得不能使用『披薩』這個名字可以叫它『鹹蛋糕』。」後來，瓦倫緹娜仍舊吃下了有鳳梨的披薩，並強調「覺得好吃是因為餓了」，逗得在場眾人哈哈大笑。

最後，瓦倫緹娜和李玉璽互相交流彼此的母語，瓦倫緹娜教李玉璽說義大利及泰國的問候語，而泰語的打招呼說法有男女之分，發音有著微妙的不同，讓李玉璽摸不著頭腦問說：「區別到底在哪？」而李玉璽則開玩笑想騙瓦倫緹娜用中文說「我喜歡鳳梨的披薩」，結果立刻被瓦倫緹娜識破，遊覽旅途在一片歡笑聲中劃下句點。