為了力挺18歲公民權修憲案過關，全力催出965萬張同意票門檻，民進黨高雄市黨部23日在高雄火車站旁的大樓，掛上市長陳其邁「挺18歲公民權」看板，表達對年輕人的支持。此次看板採用桃紅色作為底色，跳脫傳統給人耳目一新的感覺。

民進黨高市黨部表示，「18歲公民權」是民進黨長久以來堅持的理念，希望年輕人擁有決定權共同參與民主，此次投票是台灣史上第1個進入複決階段的修憲案，並獲得跨黨派的支持，但仍須通過965萬同意票高門檻，因此，陳其邁選在火車站掛出看板，展現支持年輕人參與民主的態度。

陳其邁新看板以「18歲公民權 民主更向前」為口號，展現支持年輕人實踐民主的態度，也相當重視青年參與公共事務的權利，看板背景則使用年輕、有活力的桃紅色作為底色，在視覺上更有躍進感，該看板就位於高雄車站前建國三路上。

民進黨高雄市黨部表示，陳其邁與全體高雄民進黨籍候選人用具體的行動力，希望大家支持18歲公民權，盼能發揮影響力，把支持的聲音傳遞下去，呼籲大家11月26日出門投票，共同為年輕人投下同意票，讓18歲公民權複決案過關。