「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，由設計師品牌 「DOUCHANGLEE」所設計的服飾。（鄭任南攝）

「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，由設計師品牌 「BOO」所設計的服飾。（鄭任南攝）

「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，由設計師品牌 「Seivson」所設計的服飾。（鄭任南攝）

「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，由設計師品牌 「WEI TZU-YUAN 」所設計的服飾。（鄭任南攝）

「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，由設計師品牌 「Yentity 」所設計的服飾。（鄭任南攝）

「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，由設計師品牌 「汪俐伶曖」所設計的服飾。（鄭任南攝）

「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，由設計師品牌 「JENN LEE」所設計的服飾。（鄭任南攝）

「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，由設計師品牌 「UUIN」所設計的服飾。（鄭任南攝）

「2022臺北時裝週SS23」宣告活動，金曲唱作歌后阿爆（中）與當紅團體「原子少年」上台展示服飾。（鄭任南攝）

將於10月份登場的「2022臺北時裝週SS23」23日舉辦展前記者會，主辦單位文化部由次長李連權偕同協辦的經濟部、原住民族委員會、教育部、臺北市政府及紡拓會等單位代表一同宣告這個消息。

現場並邀請金曲唱作歌后阿爆與當紅團體「原子少年」的天王星站台，力挺臺灣設計師品牌，也象徵臺北時裝週對於新銳世代的持續關注。現場同時邀請到本次時裝周的16位設計師設計的服飾，由專業的模特兒走秀展現台灣服裝設計的實力。

文化部次長李連權表示，臺北時裝週除了肩負推廣臺灣服飾品牌的使命外，更承擔了文化傳播交流的重責大任，當現代遇見傳統，設計師應奠基於紮實的文化內涵，其作品才能走得更遠更廣，此次邊境逐步開放迎來久違的國際媒體及買家，更應展現愈在地愈國際的創作思維，才能在全球市場找到立足點。

本季時裝周預計舉辦15場品牌秀及1場新鮮秀，其中有8個品牌選擇非官方場地辦秀，包含在臺中梧棲及在德國柏林以實體走秀線上發布的方式串連臺北時裝週。同時本季也有許多新面孔加入，包含來自校際展演及高雄時尚大賞的7位設計師，為臺北時裝週注入活水，也印證時裝週對品牌培育的積極努力。