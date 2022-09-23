台北市長選戰，資深媒體人周玉蔻頻爆料，引發爭議。前民進黨立委郭正亮表示，民進黨台北市長參選人陳時中一下子爬廁所、一下子跑男同吧，已經亂了套，民調一直下滑，民進黨內部對陳時中越來越不抱希望，所以周玉蔻才會有這種行徑。

郭正亮23日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，綠營很多人有國民黨台北市長參選人蔣萬安的料，都是有關他父親、前立委蔣孝嚴的料，跟蔣萬安的關係並不大。因為蔣萬安蠻自律的，以蔣萬安的身分，應該很受大陸歡迎，但蔣萬安只去過大陸1次，是去祭祖。他甚至沒有利用他在洛杉磯律師的執業，或者利用他爸爸的關係去大陸賺錢，所以要抓到他的把柄很難，因為他立志從政後，就很小心。

郭正亮接著指出，有人要打蔣萬安血統跟蔣孝嚴緋聞，在陳時中競選初期，很多人都認為這種議題是負分，那時意味著陳時中對他的選情有信心，覺得台北市不要這樣打。可是後來陳時中團隊不知發生什麼事，一下子爬廁所、一下子跑男同吧，亂七八糟，已經亂了套，民調一直下滑，目前看來要贏並不容易。

郭正亮透露，事實上，民進黨內部大概對鄭運鵬、鄭文燦這一組，還認為有機會逆轉勝，可是對陳時中則是越來越不抱希望，所以周玉蔻才會有這種行徑，可是這樣的一個打法，陳時中陣營有很多人是不贊成的，但也不敢惹周玉蔻。