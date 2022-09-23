《億載京城‧經典浪漫音樂會》集結5國6大知名聲樂家，今晚於億載金城獻唱。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

《億載京城‧經典浪漫音樂會》集結5國6大知名聲樂家，今晚於億載金城獻唱。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

《億載京城‧經典浪漫音樂會》集結5國6大知名聲樂家，今晚於億載金城獻唱。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

《億載京城‧經典浪漫音樂會》集結5國6大知名聲樂家，今晚於億載金城獻唱。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

《億載京城‧經典浪漫音樂會》今晚於億載金城隆重登場，台南市政府邀請5國6大知名聲樂家，走進古蹟現場飆唱23首觀眾耳熟能詳經典曲目，吸引約3000人到場聆賞；晚間也到場聆賞樂曲的市長黃偉哲說，市府積極策畫解封後的國際音樂活動，中央傳出預定10月13日解封，在國境即將開放之際，台南提前帶給樂迷一場國際級音樂盛宴。

「2022台南國際音樂節」開幕重頭戲為今明2天晚上在億載金城演出的《億載京城‧經典浪漫音樂會》，6大知名聲樂家一連獻唱23首觀眾耳熟能詳經典曲目，由於這也是疫情以來，少見的大型音樂盛宴，現場座無虛席，而且也沒有以往觀眾邊聽邊滑手機的畫面，每個人都沈浸在音樂之中，首日演出，即讓音樂家感受到台南觀眾的熱情。

文化局長葉澤山指出，《億載京城‧經典浪漫音樂會》邀請來自義大利、德國、巴西、墨西哥及喬治亞共和國等5國6位活躍於國際的聲樂家獻唱，並由長榮交響樂團指揮莊文貞率領台南大學音樂系管弦樂團共同演出，期盼藉由舉辦戶外音樂會，一掃2年多來，疫情使得國際藝文交流受阻的陰霾。

演唱曲目除了大眾熟知的《杜蘭多公主》的《公主徹夜未眠》及《魔笛》的《夜后詠嘆調(第二幕)》，更有台灣少見曲目，如歌劇《拉克美》中花腔女高音最具代表性的詠嘆調《銀鈴之歌》等，另也有輕歌劇《微笑之國》、藝術性音樂劇《歌劇魅影》、《艾薇塔》、《悲慘世界》、《西城故事》等，讓聽眾大飽耳福。