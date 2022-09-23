2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽23日在台北體育館進行第2天賽程，高女組淡水商工以89比47擊敗苗栗高商，淡商新人廖秀珍全場攻下21分，來自JHBL乙級土庫國中的她，來到更高層級戰場，也全新體悟防守的強度。

土庫國中女籃隊在上季榮獲JHBL乙級后冠，當時廖秀珍已經展現出色的宰制力。升上高中後，歷經暑假大小盃賽的磨合，如今來到登峰造極邀請賽。她表示，「昨天的防守比起之前的盃賽好，可是今天的防守有點對不到，可能怕被對手過，就會退一步守，又會被投三分球，防守就還是要再多練。」防守的強度，也是廖秀珍認為國中和高中最大的不同。

淡商高三中鋒蕭豫玟是U18女籃亞錦賽最佳五人，廖秀珍同樣身為中鋒，正好有個學習的好榜樣，「我會問她說，我該怎麼做，防守怎麼守，或是進攻我在哪裡會比較好。」廖秀珍新人年希望能幫助球隊奪冠，自己則從防守做起，如果可以的話，再拚個新人后。

賽事於9月22日至29日在台北體育館進行，分為大專男女組和高中男女組。今年首度獲得興富發集團挹注資源、冠名贊助，攜手合作在基層孕育更多籃球好手。本屆賽事特別感謝教育部體育署指導，賽事由中華民國籃球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦；台北市政府體育局、舞動陽光有限公司協辦。