徐佳瑩新歌〈給〉MV。

女歌手徐佳瑩和導演比爾賈2018年結婚後，2020年12月生下寶貝兒子「小樂高」，事業順利外家庭生活也十分美滿；徐佳瑩近期推出新專輯《給》，沒想到公布新歌MV〈給〉時，最後10秒彩蛋竟是她挺著孕肚，也大方宣布「MV是獻給小女兒的情書」。

徐佳瑩在今晚剛推出的〈給〉MV片尾透露懷有二胎的喜訊，並將這支可愛又溫暖的MV做為獻給女兒的情書，期待她健康平安地到來。

亞神音樂表示，LaLa已接收到各方的祝福，非常的感動，待女兒誕生之後會再與大家分享喜悅，謝謝大家的關心。