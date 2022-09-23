1名女網友日前準備與租屋公司續簽租約，對方要求準備相關簽約證件外，還附上一個要求是「續約完畢會拍房客正面照」，讓她很納悶，發文詢問正常嗎？不少網友解釋房東若交由房仲或租屋公司代管，簽約時通常都會想看房客照片，主要是確認為本人入住，避免轉租可能。

該網友在Dcard發文表示，她不常租屋，日前要與1間租屋管理公司續簽租屋合約，2方在訊息中約定好時間後，對方稱需要準備的物品有「舊合約書、印章、身分證正反面影本」，最後一行寫「續約完畢會拍房客正面照」，原PO看到當下傻眼提問拍正面照的用意，對方則解釋是確認房課長相而已。

女網友準備與租屋公司續簽租約，對方要求拍房客正面照，不少網友解釋房東若交由房仲或租屋公司代管，簽約時通常都會想看房客照片，確認為本人入住。（翻攝自Dcard）

該網友說，原本租屋公司的要求都很合理，但最後卻附註要球拍房客的正面照，她事後發文「請問這是合理的嗎？可以拒絕嗎？還是換地方住呢」，有其他網友留言回應「他是不是怕忘記房客長相，怕你當二房東轉租出去嗎」、「我在台中租房子遇到的兩個房仲都有要求要給正面照，房東要看的」。

不少網友解釋，通常若是與房仲簽約，房東會要求房仲拍房客的正面照，原意只是讓房東確認長相而已，其他網友留言「之前租房子也有被要求過，但我是傳我個人照給他」、「拍了打滿浮水印」、「仲介跟我說假設有外人進出或者出小偷時比較容易排查非自有租客的長相，一般不會使用」。