李敏鎬出席BOSS2023春夏大秀，以帽T搭配灰色西裝展現休閒自適，闡述品牌「Be Your Own Boss」價值。（CFP）

本季秀場設計靈感源於摩托車賽，在秀場特別設置巨籠讓摩托車手們展開對抗地心引力的極限演出。（美聯社）

韓國男星李敏鎬本月時尚行程滿檔，甫結束紐約時裝周行程，隨即又以BOSS品牌大使之姿出席品牌大秀，在社群平台上更發佈多張大秀照片，其中一張「興奮到模糊」的照片，也讓粉絲們直呼「歐巴好可愛！」同時他也大讚本次的秀場設計，本季BOSS 2023春夏系列秀場設計靈感源於激情的摩托車賽，品牌於大秀現場打造一個巨型金屬球體，摩托車手們身著品牌黑色訂製西裝，馳騁於巨籠之中，帶給觀者深刻的印象。

繼上季品牌提出「Be Your Own Boss」標語後，本季更深入解析此一核心思想之意涵，本季色澤以基本色調黑、白、灰色為主，在廓形方面則相較於低調的色澤顯得更加多變，除傳統對於「老闆、權勢（BOSS）」印象的傳統西裝、充滿男性魅力的機車皮褲，也加入較為慵懶舒適的格紋大衣、針織長裙，亦或是如超模卓丹鄧演繹的性感透膚禮服等，強化品牌核心價值，即使不穿厚重、僵硬的服裝，有能穿的像個BOSS。

超模卓丹鄧以性感禮服為BOSS 2023春夏大秀走秀。（美聯社）

本季服裝色調低調，但廓型包羅正式、休閒、性感等服裝線條，闡述「Be Your Own Boss」核心價值。（美聯社）

超模娜歐蜜坎貝兒與Rapper Future 為BOSS 2023春夏大秀劃下句點。（美聯社）

BOSS 2023春夏系列。（美聯社）