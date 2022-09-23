韓國男星李敏鎬本月時尚行程滿檔，甫結束紐約時裝周行程，隨即又以BOSS品牌大使之姿出席品牌大秀，在社群平台上更發佈多張大秀照片，其中一張「興奮到模糊」的照片，也讓粉絲們直呼「歐巴好可愛！」同時他也大讚本次的秀場設計，本季BOSS 2023春夏系列秀場設計靈感源於激情的摩托車賽，品牌於大秀現場打造一個巨型金屬球體，摩托車手們身著品牌黑色訂製西裝，馳騁於巨籠之中，帶給觀者深刻的印象。
繼上季品牌提出「Be Your Own Boss」標語後，本季更深入解析此一核心思想之意涵，本季色澤以基本色調黑、白、灰色為主，在廓形方面則相較於低調的色澤顯得更加多變，除傳統對於「老闆、權勢（BOSS）」印象的傳統西裝、充滿男性魅力的機車皮褲，也加入較為慵懶舒適的格紋大衣、針織長裙，亦或是如超模卓丹鄧演繹的性感透膚禮服等，強化品牌核心價值，即使不穿厚重、僵硬的服裝，有能穿的像個BOSS。
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