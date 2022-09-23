國民黨高市議員李眉蓁23日赴議會總質詢，李眉蓁指出，高雄市長陳其邁市政滿意度進步，但市民生活反而更辛苦，希望市府確保台積電土地、水、電都沒問題，並於左楠地區增設國中小，把捷運藍綠青3線併入紫線進行可行性評估，也盼將哈囉市場改建為現代化觀光市場。

李眉蓁表示，雖然陳其邁獲得天下雜誌最大進步獎，但高雄大專畢業生平均薪資比2年前少了4000元，房價大漲2、3成，低薪高房價造成15到39歲年輕人2年少了約6萬元，陳其邁個人滿意度進步，年輕人生活卻原地踏步。

李眉蓁指出，陳其邁先前說台積電表定8月動工結果跳票，水、電、土地是台積電建廠的3大要素，希望市府要給台積電無汙染的土地以及充足的水、電，這樣台積電在高雄才可以永續經營。

陳其邁答詢指出，土地合約在8月1日已經簽訂。水利局表示，將提供橋頭、楠梓2座再生水廠的水給台積電使用，水費每度34元，高雄市副市長羅達生強調，台積電使用超高壓電、雙迴路設計，跳電機率應該不高。

台積電進駐高雄帶動交通建設需求，捷運北環圈被視為優先推動路網，而北環圈包含紫線、綠線、藍線3條路線，目前市府積極推動高雄大學到樹德科大的紫線，也已決定把右昌到高鐵左營站的綠線併入，但並未把高鐵左營站到燕巢的藍線納入。李眉蓁認為，「排藍」會讓北環圈缺一角，希望把藍線也納入可行性評估。

另外，李眉蓁強調，台積電進駐後，左楠地區教育需求增加，希望市府未雨綢繆，規畫增設幼稚園、國小、國中。她也大力推動哈囉市場改建工作，希望朝觀光市場的方向改建。