生理與心理上的雙重折磨令《鬼禱》的恐懼指數破表。（車庫娛樂提供）

由於近年尋求驅魔的人數急遽增加，梵諦岡決定設立驅魔學院訓練更多驅魔師對抗邪惡力量，也讓驅魔在歐美成為熱門產業，專業的驅魔課程真實存在。根據梵蒂岡真實驅魔實錄改編而成，《最後大法師》導演丹尼爾史坦（Daniel Stamm）執導的全新恐怖懼作《鬼禱》，描述近年惡靈附身事件頻傳，梵諦岡決定祕密設立驅魔學院，訓練新一代神父學習驅魔儀式對抗邪惡力量。

該片由《陰兒房系列》、《凶兆》製片團隊於幕後操刀，打造專為大銀幕設計的駭人視覺體驗，精心營造身歷其境的恐怖驚悚氛圍，讓觀眾隨著劇情發展一步步深入前所未見的驅魔世界。《鬼禱》不僅將呈現出一般人被惡靈附體時肉體上的變化與痛楚，更強調任何心靈創傷所帶來的恐懼與無助，都將讓惡靈有機可趁，生理與心理上的雙重折磨也令該片的恐懼指數破表。

曾以《最後大法師》嚇壞全世界的導演丹尼爾史坦，這回顛覆傳統驅魔電影思維，打造史上首位驅魔修女。丹尼爾史坦認為，關於「強大女性主角」的電影，在現今的電影界多半難以獲得成功，主要是因為這些角色往往只是透過作出與男性角色相同的行為來打倒敵人，沒有帶來任何創新的觀點。因此，《鬼禱》的幕後團隊在拍攝過程中經常思考的問題是：「什麼技能是我們的女主角擁有，但她的男性同事卻沒有的？」

丹尼爾史坦表示，女主角提出了一個觀點，那就是驅魔師經常會陶醉於自己和惡魔作戰的形象，卻忽略了被附身的受害者，我們不能只是拼命朗誦聖經經文，而是要專注聆聽對方的感受。「對我而言，這就是這部電影真正配得上『強大女性主角』標籤的地方，她不是被男性角色牽著鼻子走的女性角色，而是勇於打破常規嘗試各種新事物。」丹尼爾史坦又補充：「相對地，這又讓《鬼禱》可以嘗試其他驅魔電影從未做過的事，女性主角不只是一個噱頭，而是真正融入這部電影靈魂的DNA。」

除了堅強的幕後製作團隊，演員陣容也不容小覷，除了網羅《救世倒數》賈桂琳拜爾（Jacqueline Byers）、《漢娜的遺言》克里斯汀納瓦洛（Christian Navarro）擔綱演出驅魔學院學生之外，更找來以《康乃狄克鬼屋事件》、《尋找新方向》奧斯卡金獎提名女星薇吉妮亞麥德森（Virginia Madsen）、《惡靈古堡》《無名弒》性格男星科林薩蒙（Colin Salmon）和《星際爭霸戰》已故男星班克羅斯（Ben Cross）等實力派卡司聯手對抗黑暗邪惡力量，一同挑戰觀眾的耐嚇指數。

《鬼禱》劇情描述加入教會不久的年輕修女安，深信替人驅魔是她天生的使命，然而天主教會卻有個令她不滿的不成文傳統—只有神父可以進行驅魔儀式。幸好，安和一個認可她驅魔天賦的導師相遇，因而破例讓她參與並旁觀驅魔課程，成為首位學習驅魔儀式的修女。安很快地展現出在驅魔上的才能，與此同時，眾人卻發現她與惡靈有著一段不可告人的過去。將於10月28日在台與北美同步上映。