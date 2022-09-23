民眾黨桃園市長參選人賴香伶與市議員參選人張清俊位於楊梅的聯合服務處今晚正式啟用，民眾黨主席、台北市長柯文哲到場站台。賴坦言，現桃園鄉親對她認識度沒很高，據點開幕後是重要的開始，剩下時間會全力衝刺。她也聲援民眾黨新竹市長參選人高虹安，痛批民進黨別以國家機器和立院黨團用奧步施壓。

賴香伶表示，身為客家人遷戶籍到楊梅後備感親切，但民進黨在桃園執政，沒好好發展楊梅地方建設，南北差距明顯，她算是外地來楊梅的「新住民」，也象徵勞工、移民、客家力量，雖現在許多人對她認識度不高，但相信據點開幕後，更多人可來此面對面溝通，是很重要、全力衝刺的開始。

柯文哲提到，他曾在楊梅當兵2年，過去此處還沒有這麼多大樓，光過去8年，楊梅人口就增加約2萬人，許多人因房價相對低就選擇搬過來，但生活品質是否有提升，相信老楊梅人看得很清楚。整個南桃園的發展有很大進步空間，桃園升格至今，許多地區還停留在縣的格局，盼民眾黨能成為新政治文化的執行者。

柯文哲也提到先前新竹棒球場與八德運動中心羽球場事件，並直言震央又不是在桃園，上億元的預算到底花去哪，善有善報、惡有惡報，不是不報只是時候未到，大嘆「國家的錢不是這樣花的」。

針對民進黨立院黨團傳發函要求資策會提供高虹安任職期間相關資料。賴香伶痛批，已違反個資法與就業服務法的隱私保密，柯建銘身為黨團總召，怎能帶頭侵犯自己立法通過的就業服務法，選舉打到最後竟用奧步向機關施壓。

賴香伶說，擔心高虹安被強大的國家機器和執政黨立院黨團施壓會撐不下去，呼籲各界在選舉過程，應尊重法律與處理程序，不要為了打擊高而越過紅線，柯應盡速撤回此函，且資策會也沒無義務提供資料，尤其是怎能收集個人出國紀錄與收入狀況，令人匪夷所思，直批民進黨為勝選，忘記當時尊重民主法治的承諾。