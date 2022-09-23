台灣資安大會於20日展開。數位部產業署指出，期間安排泰國、馬來西亞等近20位東南亞國家的系統整合服務商、資安代理商等代表，由產業署長呂正華於今（23）日率領至沙崙資安基地參訪交流，實際體驗工控資安攻防模擬情境，並演示國產資安解決方案，協助推動我國自主資安產品拓展國際市場。

產業屬在台南市沙崙科學城建置的沙崙資安服務基地，內容包括太陽能光電、智慧製造產線、半導體與物聯網設備、油水電業、資安標準共有7套實作平台，並參考國內外資安攻擊事件模擬設計了12套攻擊情境。

產業署說，針對這些攻擊情境，與國內自主資安產品廠商等共同協作，完成白名單、入侵偵測系統、網路行為監控等6項資安攻擊的防禦方案，除此之外，今年有12家資安廠商如研杰科技、眾至資訊、精誠資訊等業者於基地驗測22項資安產品與服務，並辦理資安人才培育和紅藍軍攻防演練共1,500人次等，帶動產業公協會、企業、大專校院提升資安意識，期待未來能創造更多跨部會的合作機會，攜手打造資安人才培育基地。

產業署說，資安大會於台北展會期間，設立台灣資安館集結台灣資安自主研發陣容，展現我國資安研發豐沛能量，透過資安應用典範案例，展示台灣跨域資安防護研發軟實力，更透過比賽挖掘資安新秀投入資安應用領域，培育符合產業需求的資安人才。

產業署說，今更進一步帶領東南亞國家系統整合商、資安代理商，直接到台南沙崙科學城，此一ACCS(Asia Cyber Channel Summit)專為台灣資安業者橋接國際技術及市場夥伴所規劃活動，2020、2021年因為疫情改為線上形式舉行，今年有實體參訪活動，將可打造MIT-Made In Taiwan, Made In Trust目標，協助產業成為全球可信賴的供應鏈，作為國內資安產業、產業資安的堅實後盾。