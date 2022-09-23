（取自謝國樑臉書）

（取自謝國樑臉書）

（取自謝國樑臉書）

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（23）日在臉書表示，大家期待已久，他的競選總部正式開幕囉，這次有別於過去，特別將競選總部設立在七堵區，展現未來想全力發展七堵區的決心。今天開幕也邀請多位小朋友與家長，一起同樂搶先體驗，讓整場活動充滿開心的氣氛。

謝國樑說，競選總部有別其他候選人的設計，在總部設立兒童遊戲園區域，希望透過這個小型的遊戲區，傳達他未來希望能推廣到各區設立「ㄧ區一特色親子同玩」政見，另外這個區域也展示了他的政見願景，包括「公托倍增托育津貼提升比照新北」、「活化閒置空間設立公托中心」，都是希望讓政府成為孩子的靠山，讓父母們敢生、好養。

謝國樑介紹他的競選總部，一走進去，映入眼簾的就是，三位青年學生意見領袖，同時也是宣告他這次跟年輕朋友站在一起，力挺18歲公民權複決案，除此之外，還展示了多項年輕朋友關心的議題政見，例如未來的基隆捷運、青年放膽創業、青年志工銀行等，透過這些政見，希望能為青年朋友減輕更多負擔。

謝國樑也強調，整個競選總部的另一大亮點，就是這次特別邀請新北市長侯友宜合體，因為基隆鄰近新北多個行政區，國樑也希望能借鏡新北好政策，透過比照新北市，讓基隆能夠變得更好。所以，未來他當選市長，一定會與新北市政府與侯市長緊密合作，一起為兩地市民共同打拼！

最後，謝國樑說，七堵競選總部，將舉辦各式有趣好玩的活動，非常歡迎所有大朋友、小朋友，有空來一起同樂唷，「讓我們一起加油，一起努力，一起讓基隆變得更好！」

謝國樑臉書提到，下周9/26（一）開始，兒童愛樂園區會正式對外開放（採預約制），開放時間每日上午10:00~12:00與14:00-16:00，預約請洽小愛公益樂園粉絲團。