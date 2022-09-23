北市鍾姓、賴姓偵查佐，2020年6月任職士林警分局時，疑與林姓男子共謀，以仲介購買玉石名義，向1名商人詐騙財務，士林分局獲報調查後，報請新北地方檢察署指揮偵辦，23日執行同步搜索，鍾、賴各因詐欺罪嫌，以50萬、30萬交保，士林分局指出全案為主動自清，後續也將配合檢方偵辦。

檢方接獲林姓珠寶賣家舉報，林男指控賴警、鍾警2020年在士林分局擔任員警時，曾與何女串通，謊稱他販賣的珠寶是贓物，要求賠償數百萬元，但他賠償後察覺異樣，檢警追查下發現，賴警、鍾警有涉案嫌疑，掌握受害賣家僅有林男一名，而檢方先前已約談何女等相關共犯，皆無保請回。

據指出，士林分局2刑警當時認識林男，林表示與人有玉石買賣糾紛，希望2人出面協助處理，事後衍生糾紛，對方向檢警指控2警與林合謀設局，籍此訛詐錢財，2警雖然否認與林期約、對價，但檢方23日偵訊後因掌握事證，諭令各以50萬及30萬交保。

士林警方23日晚指出，本案經調查後報請新北檢指揮，另由士林分局、萬華分局及新北市刑大組成專案調查，並於23日執行同步搜索，士林分局將視偵審結果，再行擬議及追究相關人員考監責任。

士林分局表示，警方積極整飭員警風紀、查察不法，秉持不庇縱、不掩飾，勇於面對問題之態度，主動積極深入查處，依法究辦以維風紀。