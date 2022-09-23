高雄市議員候選人白喬茵23日指出，農委會主委陳吉仲拿走農委會125萬元的研究經費，接受農委會在2012年委託撰寫的「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，涉及大量抄襲前立委林國慶2007、2008年報告。對此，在野立委紛紛批評陳吉仲過去猛攻國民黨桃園市長參選人張善政，如今自己陷入抄襲疑雲，要求陳吉仲務必出面說清楚、講明白，絕不能迴避問題。

白喬茵今透過臉書發文指出，農委會2012年委託陳吉仲撰寫「我國環境友善農業經營直接給付之研究」報告，大量抄襲林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」，「不僅整段抄、逐字抄、連標點符號也抄」。針對指控，農委會發言人陳淑蓉表示，目前還在了解中，查證後會主動說明。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則強烈質疑，「我國環境友善農業經營直接給付之研究」是陳吉仲接受農委會委託撰寫的計畫，現在竟爆出抄襲嫌疑，陳吉仲必須出面講清楚、說明白。尤其陳吉仲是現任政務官，若研究計畫有抄襲事實，還能繼續擔任農委會主委？

曾銘宗還強調，陳吉仲與張善政情況完全不同，張善政是搜集資料撰寫報告，當時驗收單位的農委會主委蘇嘉全是民進黨籍，顯見張善政完全沒有問題；而陳吉仲過去1至2個禮拜卻卯足全力攻擊張善政，如今陳吉仲必須用相同標準檢視自己過去的研究計畫。

國民黨立法院黨團首席書記長李德維則說，陳吉仲不只是農委會主委，也在中興大學擔任教授，既然為人師表，對自己的要求應該比對別人還高。他也提到，「要刮別人的鬍子之前，要刮幹淨自己的鬍子」，當陳吉仲在指責張善政的同時，大家也同樣在檢視他，陳吉仲務必立即出面解釋，不要迴避。

國民黨立委賴士葆則指出，從目前的資訊看來陳吉仲並未在研究內標明出處，且他擔任教授多年，再加上長期接受農委會委託撰寫計畫，陳吉仲在嚴厲指控張善政的時候，當然也得面對問題。不過，他建議，陳吉仲是現任農委會主委，必須迴避，應由第三方公正組織處理、判斷抄襲爭議。