【立綱氣象報報】東北風今晚增強 沿海風大騎車注意│中視晚間氣象 20220923

今（23）日是24節氣中的秋分，氣象局資料顯示，隨著東北風變得更強，一直到周日，北部、東半部、恆春半島等地都有機會出現陣雨，各地早晚低溫約23度左右，而今日生成的颱風「塔拉斯」、「諾盧」皆對台灣沒有直接影響。氣象主播戴立綱提醒，周休東北風吹拂，將為東半部帶入水氣，形成「東山飄雨，西山天晴」的現象。

氣象局指出，隨著東北風增強，今晚到明日北部及東北部水氣增加，有短暫降雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨時間長，有機會下大雨，而花東及恆春半島也有短暫雨勢，午後南部和中部山區要注意雷陣雨水，其它地區的天氣則是多雲到晴。

氣象局指出，今晚到明日基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨時間較長，雨勢也較為猛烈。（圖／擷取自氣象局官網）

明日各地早晚低溫約23到25度，白天北台灣因雲多偶雨，高溫略降，約27到29度，其他地方仍有31到33度，中南部日夜溫差較大。另外，台南以北、東半部，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

FB粉專《天氣風險 WeatherRisk》分享雙颱路徑，今早生成的第15號颱風「塔拉斯」，周末將侵襲日本關東地區，隨後逐漸減弱；而午後菲律賓東方海面16號颱風「諾盧」生成，預估將往西移動，路徑有如「螃蟹走路」，周末穿過菲律賓呂宋島進入南海，兩颱對台灣都沒有直接影響。

氣象粉專指出，雙颱距離台灣較遠，對天氣影響不大。（圖／翻攝FB天氣風險 WeatherRisk）

氣象主播戴立綱表示，今天下午形成的颱風「諾盧」穩定朝西移動，對台沒有直接影響，但東北風會為東半部帶進水氣，形成「東山飄雨，西山天晴」。周休假期宜蘭、花蓮、台東、基隆、台北東半部，都要備妥雨具；台灣西部過了桃園以南天氣晴朗，日夜溫差較明顯。