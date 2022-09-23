俄國總統普丁21日宣布部分動員令，預計召集30萬適齡男子參戰，舉國陷入恐慌，有些人先逃跑再說，有些選擇留下來上街示威。不過才宣布不會動員正在學習的學生，推特畫面就流出，收到兵單的男性公民與親人含淚道別，孩子哭喊「爸爸，你回來」；還有男大生課上到一半就被強制送上車，他們即將面臨的是未知的戰場。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《衛報》（The Guardian）報導，儘管俄羅斯國內鬧得人仰馬翻，局部動員令一釋出，每個家庭想盡辦法逃離家園，徵兵中心湧入大量示威群眾，因為當局預計徵召的人數，似乎遠超過防長蕭依古（Sergei Shoigu）所稱30萬人。

當局一再保證會先從具備戰鬥經驗的男子下手，但許多婦女抱怨，從未服役過的丈夫竟收到兵單。

Еще видео с моего родного города Нерюнгри Республика Саха (Якутия) pic.twitter.com/haaWQX17uf — Polina (@poli_golobokova) September 22, 2022

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022

布里亞特地區(Buryatia)一處只有450人的社區，來自每個家庭的成年男子一早就聚集在空地，喝著伏特加，互相擁抱提醒注意安全，然後分道揚鑣。

一輛輛巴士在空地等待，數十名年約30至40歲的男子用盡最後一分鐘與家人、摯愛道別，孩子們聲嘶力竭請求爸爸別走。而另一頭，男大生從教室裡被強行帶上車，列隊而行，踏上一段未知的命運。