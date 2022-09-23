俄國總統普丁21日宣布部分動員令，預計召集30萬適齡男子參戰，舉國陷入恐慌，有些人先逃跑再說，有些選擇留下來上街示威。不過才宣布不會動員正在學習的學生，推特畫面就流出，收到兵單的男性公民與親人含淚道別，孩子哭喊「爸爸，你回來」；還有男大生課上到一半就被強制送上車，他們即將面臨的是未知的戰場。
綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《衛報》（The Guardian）報導，儘管俄羅斯國內鬧得人仰馬翻，局部動員令一釋出，每個家庭想盡辦法逃離家園，徵兵中心湧入大量示威群眾，因為當局預計徵召的人數，似乎遠超過防長蕭依古（Sergei Shoigu）所稱30萬人。
當局一再保證會先從具備戰鬥經驗的男子下手，但許多婦女抱怨，從未服役過的丈夫竟收到兵單。
布里亞特地區(Buryatia)一處只有450人的社區，來自每個家庭的成年男子一早就聚集在空地，喝著伏特加，互相擁抱提醒注意安全，然後分道揚鑣。
一輛輛巴士在空地等待，數十名年約30至40歲的男子用盡最後一分鐘與家人、摯愛道別，孩子們聲嘶力竭請求爸爸別走。而另一頭，男大生從教室裡被強行帶上車，列隊而行，踏上一段未知的命運。
文章來源：'Please come back, Papa': Russian child sobs uncontrollably as her conscript father boards a bus to join Ukraine invasion amid claims Putin has 'paved the way to mobilise 1MILLION men with secret order'
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