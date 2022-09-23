軍友社榮譽理事長李棟樑慰問航空601旅並致贈慰問金，由航特部指揮官張台松中將代表受領（軍聞社提供）

軍人之友社榮譽理事長李棟樑今前往陸軍航空601旅，慰問將在國慶典禮中執行展演任務的官兵們訓練辛勞，「國慶展演任務重要，更要注意安全」，並預祝他們任務圓滿成功。

李棟樑是由陸軍司令徐衍璞上將、政戰主任楊安中將及軍友社代秘書長謝明德等人陪同，前往龍城營區慰訪，受到航特部指揮官張台松中將率官兵熱情歡迎。李棟樑首先觀看紀實影片了解官兵整備情形，並致贈慰問金慰勉官兵們為國慶展演的辛勤付出。

今年軍方參加國慶空中操演的單位，包括陸航1架CH-47運輸直升機，吊掛1面長18公尺、寬12公尺的巨型國旗，沿中山南路向南飛越，前後各由1架UH-60M黑鷹通用直升機擔任護衛，3機的隊形，正好也是阿拉伯數字111。

軍方官員說，拖吊國旗看似簡單，其實箇中有訣竅與風險：最佳飛行速度是75節，太慢國旗無法充分展開飄揚，太快則有被風吹破的可能；由於臺北盆地10月的盛行風向，機隊由北向南飛時，會遭遇強大側風，此時總面積將近40坪的國旗，就像是一面特大號的帆，強力強拖住飛機，側風的影響程度是平常3倍。飛行員既要保持飛行安全，又要保持隊形完整，操縱難度相當大。