兄妹騎車時，未注意前方欲右轉的垃圾車，2車相撞後坐在後座的哥哥摔落邊坡不治身亡；家屬事後控訴垃圾車「車燈故障」未閃右轉燈，導致兄妹倆未注意。（翻攝自記者爆料網）

彰化溪湖5月28日發生1對兄妹騎車時，未注意前方欲右轉的垃圾車，2車相撞後坐在後座的哥哥摔落邊坡不治身亡；家屬事後控訴垃圾車「車燈故障」未閃右轉燈，導致兄妹倆未注意，當下警察有開罰單，但溪湖鎮公所卻撤銷罰單，認為僅是司機員未禮讓直行車，家屬質疑鎮公所想推卸責任，讓司機一人擔責。

根據記者爆料網，該對兄妹騎車外出時，遇到前方垃圾車「車燈故障」，騎車的妹妹沒有發現垃圾車要右轉，導致2車相撞，坐在後座的哥哥重傷送醫不治；事後家屬出面指控，車禍當下有警方針對「後車燈損壞」開罰單，2周後該罰單卻遭溪湖鎮公所撤銷，公所矢口否認車燈損壞。

家屬指控台中監理所的車禍鑑定中只提到「垃圾車轉彎未禮讓直行車」，隻字未提車燈損壞，且垃圾車要右轉時又先向左偏，導致兄妹未注意，怒控公所推卸責任，只想讓垃圾車司機1人擔責；影片中該對兄妹行駛在外車道，竟直接在路口衝撞垃圾車，導致機車翻覆後，哥哥疑似摔落邊坡。

溪湖鎮公所回應車禍已交由保險公司處理；死者家屬因無發接受肇事鑑定結果，曾向向彰化縣長王惠美陳情，但至今4個多月無收到回應，家屬質疑公務單位疏失變黑箱作業。