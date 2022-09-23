據澎湃新聞報導，在人民幣匯率波動加劇的背景下，下一步人民幣國際化如何走？中國人民銀行今天（9月23日）發佈的《2022年人民幣國際化報告》給出了方向。

《報告》稱，下一階段將堅持改革開放和互利共贏，把握好發展和安全的關係， 堅持以市場驅動、企業自主選擇為基礎，穩步提升人民幣國際化水平。始終堅持擴大高水平對外開放，以服務構建「雙循環」新發展格局、促進貿易和投資便利化為導向，進一步完善人民幣跨境使用的政策支持體系和人民幣國際化基礎設施，更好服務實體經濟。推動更高水平金融市場雙向開放， 促進人民幣在岸、離岸市場良性循環。進一步完善本外幣一體化的跨境資本流動宏觀審慎管理，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

在拓展人民幣在對外貿易投資中的使用方面，報告提出，為更好滿足市場需求， 需要繼續做好制度設計、政策支持和市場培育工作，加強本外幣協同，支持市場主體在對外貿易投資中更多使用人民幣。進一步推進跨國公司本外幣一體化資金池試點。圍繞自由貿易試驗區(自由貿易港)、粵港澳大灣區及上海國際金融中心建設，推動人民幣跨境投融資業務創新，不斷提升境內外市場主體在貿易投資中使用人民幣的意願。

在穩步推進金融市場雙向開放方面，《報告》提出，要推動金融市場向全面制度型開放轉型，提高人民幣金融資產的流動性。進一步便利境外投資者進入中國市場投資， 豐富可投資的資產種類，便利境外投資者特別是央行類機構更多配置人民幣資產。支持境外主體發行「熊貓債」，繼續做好粵港澳大灣區「跨境理財通」試點工作。

在支持離岸人民幣市場健康有序發展方面，《報告》提出，發揮好與中國香港常備貨幣互換安排的作用，為香港人民幣市場提供長期穩定的人民幣流動性。繼續完善離岸人民幣流動性供給機制，激發市場主體創新發展離岸人民幣市場產品和服務的動力，豐富離岸人民幣產品體系，促進人民幣在岸、離岸市場形成良性循環。優化人民幣清算行佈局，加強對清算行的政策支持，發揮好清算行培育離岸人民幣市場 的積極作用。

《報告》在專欄中披露的2021年度人民幣國際使用市場調查顯示，約有78.8％的受訪境內外工商企業考慮在跨境交易中使用人民幣或提升人民幣的使用比例，這一比例與2020 年度調查情況基本持平；有 20.9％的受訪境內工商企業表示在跨境交易中使用人民幣報價，這一比例較2020年有小幅上升；約有71.2％的受訪境外工商企業表示，當美元、歐元等國際貨幣流動性較為緊張時，會考慮將人民幣作為融資貨幣。