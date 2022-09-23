據澎湃新聞報導，青背白肚黃毛金爪，錯過中秋餐桌的陽澄湖大閘蟹要上市了。9月23日，2022中國·蘇州陽澄湖大閘蟹開捕節暨昆山巴城蟹文化旅遊節在昆山舉行。開捕後，陽澄湖大閘蟹將陸續上市。

據蘇州市農業農村局公佈的數據，今年陽澄湖大閘蟹預計總產量共計9400噸，其中湖區圍網養殖面積1.6萬畝，預計產量1500噸左右，高標準池塘改造養殖面積7.2萬畝，預計產量7900噸左右。

陽澄湖是中國最為著名的中華絨螯蟹（俗稱「大閘蟹」）產地。「陽澄湖大閘蟹」特指蘇州市境內自然形成的，113平方公里陽澄湖水域所產出的，符合一定標準的大閘蟹。產地涉及沿湖常熟市、昆山市、相城區、工業園區4個縣級行政區域。整個陽澄湖分為西湖、中湖和東湖。陽澄湖的光照充分，上水底淤泥少、土質硬，最適宜大閘蟹生長。

大閘蟹從春節前放蟹苗到成熟，一般需要經歷5次蛻殼，每蛻一次殼長大一次。一般來說，從8月份中旬大閘蟹開始進入最後一次退殼期。不過，今年夏天江浙地區的持續高溫讓這次脫殼並不順利，最後一次蛻殼時間普遍延遲了近2周。高溫持續時間長，雨水減少，導致大閘蟹會出現夜間離水上岸、攝食減少的情況。

「螃蟹像人一樣，高溫天也會出現『吃不下飯』的情況，這就導致養分吸收不夠，退殼推遲。」蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會副會長孫興寶表示，高溫還使得湖水中含氧量不足，影響水草的質量，從而影響到大閘蟹的生長。

孫興寶介紹，今年陽澄湖大閘蟹的最佳賞食期在10月中下旬，比往年推遲了半個月左右。持續高溫影響下，5兩的公蟹、4兩的母蟹等「大個頭」螃蟹的「發育情況」可能不及往年。因此，「大個頭」螃蟹可能會變成稀缺資源，市場價格會變高。

蘇州市農業農村局三級調研員陸志榮在開捕節現場介紹，儘管面對高溫考驗，但養殖戶們也在積極開展延時增氧、水草補種，餌料增加營養、圍網加強巡查等一系列舉措，保證了大閘蟹的生長。

陽澄湖大閘蟹的防偽工作一直備受關注，其防偽措施也不斷更新，每年都會有新款防偽標識面世。每年防偽標識的設計製作都是全程保密的，直到開捕當日公眾才能見到新款防偽的真面目。

報導稱，今年的防偽蟹扣分兩種，一種深紅色，代表陽澄湖湖區的大閘蟹，另一種綠色加藍色，代表高標準養殖池塘的大閘蟹。簡單來說，每一隻陽澄湖大閘蟹都有自己獨一無二的「身份證」，消費者可以由此獲取銷售企業、養殖戶、生產管理等信息，從而實現防偽。