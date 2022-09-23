外貿協會今年首發實體拓銷團前進非洲市場，第一站即來到奈及利亞，我8家業者與58家買主洽談，同時包含線上洽談共計74場次，預估後續爭取商機480萬美元。

「2022年肯亞臺灣週暨汽車零配件、塑膠機械、五金手工具、綠能東部非洲市場貿易布局團」前進非洲，團員包含精密零件機械大廠宇隆科技、在印度與杜拜為第一五金零件品牌的鋐昇實業，團長為國內塑橡膠機領導品牌的谷源塑膠董事長王谷源。

奈及利亞積極發展各項產業，奈國資通訊產業發展迅速，世界知名的電商平台Jumia就是在奈及利亞發跡，目前已成為奈國第一大電商平台，且擴及非洲多個國家，未來可望一站上架，全非洲都能曝光產品。

拉哥斯台灣貿易中心主任林志都表示，臺灣機械產品在非洲頗具盛名，許多業者都使用過臺灣產品，尤其奈國不少買主都耳聞過台灣的產品精良，且對於台灣產品的價格也具有競爭力，此次洽談會中不少買主反應能在疫情後造訪台灣，強化雙邊貿易及交流。