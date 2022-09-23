警消在火警工廠的3樓發現大量犬隻，但全數沒有立即性危險，已通報動保處到場了解。（新北消防局提供）

新莊3層樓工廠失火竄濃煙 移工嚇壞驚逃 警消趕抵滅火中

新北市新莊思源路87巷內某工廠，今天晚間7時許發生火警，2樓冒出火煙全面燃燒，警消獲報後趕到現場搶救，經搜索後沒有人員受困，火勢約半小時控制，沒有造成延燒，燃燒工廠機具面積約100坪，起火原因還需要調查釐清。

不過警消在火勢撲滅後，在屋內進行搜索時，於3樓宿舍發現約40隻左右的小型犬，但因為火勢沒有燒到3樓，所有的小狗都性命無虞，至於為何現場會有這麼多犬隻，警消探詢後並未聽說附近有養殖場，但已同步通報動保處到場了解。