新北市新莊思源路87巷內某工廠，今天晚間7時許發生火警，2樓冒出火煙全面燃燒，警消獲報後趕到現場搶救，經搜索後沒有人員受困，火勢約半小時控制，沒有造成延燒，燃燒工廠機具面積約100坪，起火原因還需要調查釐清。
不過警消在火勢撲滅後，在屋內進行搜索時，於3樓宿舍發現約40隻左右的小型犬，但因為火勢沒有燒到3樓，所有的小狗都性命無虞，至於為何現場會有這麼多犬隻，警消探詢後並未聽說附近有養殖場，但已同步通報動保處到場了解。
新北市新莊思源路87巷內某工廠，今天晚間7時許發生火警，2樓冒出火煙全面燃燒，警消獲報後趕到現場搶救，經搜索後沒有人員受困，火勢約半小時控制，沒有造成延燒，燃燒工廠機具面積約100坪，起火原因還需要調查釐清。
不過警消在火勢撲滅後，在屋內進行搜索時，於3樓宿舍發現約40隻左右的小型犬，但因為火勢沒有燒到3樓，所有的小狗都性命無虞，至於為何現場會有這麼多犬隻，警消探詢後並未聽說附近有養殖場，但已同步通報動保處到場了解。
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